Insändare: Kort sagt om coronaviruset

Svar till Maj Monczak: Maj, i dessa tider är det viktigare än nånsin att respektera varandra, regler, rutiner och visa hänsyn för att lugna varandra. Att, som du, uppmana regeringen att utlysa en nationell bön till Gud är ju befängt. Hur seriöst är det? All respekt för din tro, men be själv eller tillsammans med dina vänner. Man kan inte som troende bete sig som att Gud är lösningen för alla människor. Det är lite läskigt tycker jag faktiskt. Det finns många ateister också. Många av er djupt troende blir lite blinda för verkligheten. Inget illa menat. Just nu måste vi alla förhålla oss till verkligheten. Be en egen bön!

Realist 2020

Hörde på affären när jag stod i kö en gubbe säga till kassörskan: Jaha har du bacillskräck? när hon torkade av allt som alla tar ofta på. Då förstår man att många inte tar detta virus på allvar. Sedan får man inte ens testa sig på Gävle sjukhus om man tror man är smittad. Det är inte konstigt att många kanske kommer att dö i sina hem när de nekas att få hjälp. På Cypern kollas alla som tror de är smittade. Jag kan inte säga att man känner trygghet i Sverige.

Sverige är fantastiskt

Ica tänker på våra pensionärer och gamlingar, tänkte jag, när de sa sig ha öppet för oss. Jag kände mig lurad – mycket folk straxt efter klockan sju i morse. Inte bara äldre det fanns även några ungdomar som stod i andra kön. De verkade förkylda stod och nös rakt ut. Dessutom var det fler personer som i egentligen inte borde vara där. Besviken mejlade jag butiken och fick svaret "Vi nekar ingen komma in." Nu är det coronaviruset som vi gamla ska tänka på. Men jag kände mig blåst, hade lika gärna gått till en annan butik när de öppnat. Knappast lika mycket folk, men detta gynnar Ica men inte mig.

Lurad 74

Jag har en kortlek som heter Löjliga Familjen. Till dessa familjer kan vi numera lägga till Familjen Toapapper. Den löjligaste av alla familjer.

lassE

Hoppas verkligen att politikerna i Sandvikens kommun tar pandemier med i beaktande i sitt fortsatta arbete kring "Vår framtida skola – Skola 2025" med anledning av coronautbrottet. Kanske bör man inte samla alla elever, lärare och administratörer och så vidare i en stor gemensam skola.

Hoppfull

Nu ska UD försöka ta hem stackars svenskar som rest utomlands för att ha en riktigt skön avkoppling men som råkat bli fast i länder där gränser stängts. Men har de rest på semester efter coronavirusets utbrott. Då tycker jag att det inte är mer än rätt att de får bekosta hemresan ur egen ficka och att de sätts i karantän om och när de kommer hem.

lassE