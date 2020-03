Insändare: Kort sagt om coronaviruset, vindkraft, Walk of Fame med mera

Alla chefer i hemtjänst och särskilt boende borde be eller uppmana sina förkylda medarbetare att stanna hemma för säkerhets skull. Alla kan inte handskas med eget ansvar. Det gör oss andra friska medarbetare nervösa och oroliga. Ingen bra utveckling tycker jag.

Orolig

Skönt att se att fler inser att vindkraft är en fluga som kommer att "blåsa över". Hela idén är ju märklig. Synd bara att så mycket pengar "blåser" bort.

BE

Dödsskuggans dal

Coronans typer smattrar hårt

mot tidningens sidor

trycksvärtan rinner ned över bröst och ben

samlas i en pöl vid mina fötter.

Provrören analyseras ivrigt för att se

om Trump har placerat ut virus

på en fågelmarknad i Whuhan.

Munskydden fladdrar i utandningsluften.

Jag snurrar på valsen så dikten åker ut

full av återhållen panik.

”Nä, nu drar du väl en vals”.

BoFo

Svar till Stefan H: Jämställdhet kan betyda antingen att män och kvinnor ska ha samma start och möjligheter i livet, eller också kan det betyda att utfallet måste bli 50/50 på alla arbetsplatser. För mig är det självklart det första alternativet som är det riktiga. Man ska inte ska kvotera in någon med sämre meriter och samtidigt då "kvotera ut" någon annan med bättre meriter för jobbet.

Bud

Walk of Fame: Glöm för bövelen inte Gunder Hägg som sommaren 1942 slog tio världsrekord! Jag tror det var under den tiden han var brandman i Gävle. Thure Wickberg är väl också ett namn att minnas.

Birger Eriksson

För all del. Lassgård, di Leva, von Krusenstjerna och alla andra nationellt kända personer kanske de första man kommer att tänka på för en Walk of Fame. Men alla dessa obemärkta kvinnor i vardagen? Sådana som Marita i My Way på Alderholmen eller Matilda i Kavlat & Klart. Med mössan käckt på sned och alltid smittande glad när jag kilar in för min norska skolebulle som jag blivit beroende av. Två lokala berömdheter som förgyller vardagen för många. Kunde det finnas en bättre motivering?

Lasse Ekstrand

Hur många barn av i dag mellan 8 och 15 år kan gå ut i skogen och tillverka en pilbåge? Hitta en bra trädstruktur för att bygga en koja med vad som finns till hands? Inte många kan jag säga. I dag ska allt vara serverat. Barn av i dag kan inte företa sig något av egen kraft. Samhället håller på att falla samman. Allt kan inte vara färdigt i kartong.

DDT