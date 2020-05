Insändare: Kort sagt om cruising, Gästrikeleden, dricksvatten och Bildt

Vi hade cruising i Storvik på lördagskvällen. Hundratals mer eller mindre välputsade fordon, som under fem timmar for fram och tillbaka genom byn. Och mycket trevligt att se att coronapandemin, och alla dagliga råd inte gäller för detta folk. Man trängdes och sprang mellan baksätena, satt på A-traktorernas flak så många som fick plats, eller på taken för den delen. Löjligt att snacka om inställt studentfirande!

Seg

Den senaste veckan har jag träffat fyra personer som letat efter Gästrikeleden. De har alla utgått från Hemlingbystugan och kommit till Gubbäcksvägen. Där börjar mysteriet. Vart tog skyltarna vägen? Hur kommer man till Valbo-Högbo på Gästrikeleden? Någon som vet kan väl se till att skyltar kommer upp snarast. Och gärna en karta som GD kan publicera. Alla som jag träffade var vid gott mod och hade enligt egen utsago stor matsäck.

Hemlingby-Karin

Förvaring av olja på Gävles dricksvattentäkt? Kanske dags att lägga ner Gästrike vatten eftersom våra kommunpolitiker ändå inte litar på deras åsikter. Våra politiker anser återigen att de vet bättre än de som arbetar med sakfrågorna.

Tord S

Vissa politiker verkar ha noll självinsikt, som när Carl Bildt tycker regeringen ska sätta munkavle på Anders Tegnell från Folkhälsomyndigheten för att han tycker Tegnell "sätter sig på höga hästar". Carl Bildt är väl verkligen inte rätt person att tala om för andra att de sätter sig på höga hästar. Han är väl den som verkligen gett ordet besserwisser ett ansikte.

Lars H