Insändare: Kort sagt om cykling, klimat och p-automater

Jag håller med Camilla Dals insändare den 20/5. Har även jag påpekat detta till kommunen men inte fått något svar. Men svaret du fick i din insändare från Gävle kommun håller inte. Det måste finnas åtgärder som kan göras, till exempel övergångställe, sänka hastigheten och farthinder. Jag möter dagligen barn och ungdomar som ska åka till sina träningar eller hem från skolan. Är de inte värda en säker övergång?

Linda Thelberg, Valbo

Jag har läst om Gävles klimatplan där man som övergripande mål vill minska utsläppen av koldioxid. Detta rimmar illa med Gavlegårdarnas beslut att införa 24-timmars parkering i stället för 72 timmar. Det innebär att alla bilägare ska starta sina bilar varje dag. Kallstarter, speciellt vintertid, har stor negativ effekt för klimatet. Troligen kommer Gavlegårdarna att avsäga sig sitt ansvar och lämna över det till det parkeringsbolag de har tecknat avtal med. Men avtal kan förhandlas.

BS

Tittade på Forum i TV2 på tisdagen och hörde att politikerna och tjänstemännen planerar att förlänga restriktionerna för serveringsställen till sista januari 2022 för att allmänheten skall vara trygga. Behövs det verkligen? Då lär inte en enda restaurang, bar eller kafeteria finnas kvar för då har alla redan konkursat.

Anja

Om nu Gävle kommun vill att vi ska cykla mer se då till att underhålla pumparna. Hinner man inte ner till de cykelhandlare som har pumpar ute under öppettiderna så blir det svårt om man inte har kraft att handpumpa själv. Den bästa vid rådhuset saknar just nu munstycke och är ofta trasig, den vid Vallbacksskolan har väl aldrig fungerat, Södermalmstorg och några fler ställen lär man ta med sig sällskap om man ska klara av de pumparna. Annars får man promenera ut ur stan och hitta nån mack som kanske har en fungerande pump. Se till att service finns.

Karin

Olle Ljungbeck trycker på något viktigt i sin insändare om politiker som har lämnat över makten till tjänstemännen: Det är ofta man hör samma som du skriver, både från privatpersoner och företagare. Ett sätt att råda bot på det är att fler engagerar sig politiskt. Ju fler röster inom politiken desto större möjlighet till nöjda samhällsmedborgare. Helst från alla åldersgrupper och olika bakgrund, utbildningar, arbeten etcetera. Finns det inget parti som man vill tillhöra, starta ett nytt!

Lena

Som pensionär (inte helt utfattig men ändå) så tycker jag att man ska kunna betala i P-automaterna med snäckor, stenar och kapsyler så att jag slipper köpa en ny telefon för att kunna installera en betalapp.

Göran Rodin

Om parkering och biljettautomater: Det har inte bara blivit omöjligt att få betala med mynt. Nu har något geni även fått ytterligare en "god" idé! Man har "glesat ut" bland biljettautomaterna, alltså tagit bort många med motiveringen att de stod så nära varandra. Nu får de som vill betala i automaterna gå långa sträckor för att kunna betala parkeringen i Gävle. Så de som är äldre eller har svårt att gå men ännu inte är klassade som rörelsehindrade drabbas nu av kommunens dåraktiga spariver. Det är ju lättast att sparka på dem som ligger i vanlig ordning.

AC

Självklart är teknikutveckling viktig och nödvändig på flertalet områden. Men enbart utveckling av maskiner, instrument, parkeringsautomater etcetera får inte vara det enda eller övergripande målet. Hur den utvecklade produkten etc gynnar eller till och med missgynnar medborgarna eller de som ska nyttja den bör vara det viktigaste. Det är just detta politikerna i en kommun ska bevaka när förvaltningarna föreslår förändringar eller nyheter.

Olle Ljungbeck, Gävle

Är det OK nu att hantera mobilen när man kör bil? Läste GD på nätet om en bilist som tydligen hade kört in i ett träd i Valbo, efter att han fått ett meddelande på sin mobil. "En man har kört in i ett träd men det finns ingen misstanke om brott," säger polisen. Enligt lag är det böter om man blir distraherad av mobilen eller GPS-utrustning när man kör bil. I detta fall kunde man ju orsakat en större olycka än att kvadda sin egen bil. Hur tänkte man?

Borjeson