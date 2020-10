Insändare: Kort sagt om demokrati, grön omställning, offentlig konst med mera

Nu när nästan alla har mobiltelefon och de flesta smartphones med appar tycker jag myndigheterna borde utnyttja detta. Folkomröstningar är bara rådgivande har jag fått lära mig, men det kan vara bra för exempelvis en kommun att få en aning om vad medborgarna tycker. Finns det inte en app för folkomröstning bör det genast konstrueras en. Det är hög tid att myndigheter, kommuner med flera utnyttjar den nya tekniken. Ta vindkraftsutbyggnaden utanför gästrikekusten som första test. Går det bra kan man fortsätta med andra komplicerade frågor. Lycka till!

Eoq

Sverige är en stormakt när det gäller grön omställning, sa en politiker i TV:s Agenda om EU:s klimatmål. Miljöpartiets språkrör ansåg att det var väldigt viktigt med utländska bolag som ska investera i vindkraft lite här och var i vårt land. Tänk om detta enfrågeparti skulle ha ensam majoritet i Riksdagen. Hur skulle det komma att se ut i vår natur inom de kommande åren? För att inte tala om återställningskostnaderna när vindkraftverken inte är lönsamma längre.

lassE

Angående pengar till att renovera offentlig konst: För 25 000 tar jag bort den rosa valpen som står i rondellen vid västra infarten till Gävle. Vill ni pruta? Okej 20 000 då och ett paket Gevalia, rosarost...

Å. A.

Det planerade parkeringshuset vid Gevalia – träbrutalism och modernistisk låda i sin värsta form. Det går knappt tro att det är sant. Är det 1 april i november? Vilket fruktansvärt fult elände till byggnad. Förfulningen av Gävle blir bara värre och värre. Stackars grannar och företag som kommer att se detta varje dag!

Nej till fula hus

"Kulturarvsmiljard", ett bra förslag. Ibland trillar det ut förslag från SD som man kan anse vara trovärdiga. Undertecknad skriver under på att vi har ett gemensamt ansvar att bevara vårt månghundraåriga kulturarv i alla dess former. Se GD Debatt 26/10.

SK

Många länder satsar på cykelbanor, men inte Sverige. Vi har hamnat efter. Parkeringsplatser i andra länder tas bort för att satsa på cykelbanor i stället. De flesta har tre-fyra kilometer till jobbet och det tar cirka en halvtimme med cykel. Nu under pandemin har cykling ökat stort. Att cykla är framtiden, inte bilkörning. Vi behöver röra på oss.

S. R. Wallner

Många muslimska organisationer kräver att en internationell lag antas för att förbjuda förolämpning av religioner i allmänhet. Det är väldigt trevligt att moderata muslimer avvisar våld och att döda människor i religionens namn, men frågan är om dessa organisationer slutar förakta andra religioner. Överger de åsikten att deras religion är rätt och andras religion är falsk?

En kurd

När de sämst ställda i samhället får pengar från staten heter det bidrag men när medelklassen och överklassen får pengar från staten heter det avdrag, typ jobbskatteavdrag, ROT- och RUT-avdrag, ränteavdrag, you name it.

Fattig som en kyrkråtta

Vården i Sverige har långt ifrån de resurser som behövs. Dålig ekonomi tillsammans med byråkrati och inkompetent politisk styrning har orsakat att vårt sjukvårdssystem har kraschat. En auktoritet som läkaren Yngve Gustavsson dömer ut nuvarande sjukvård. Nuvarande coronatider förvärrar situationen mer än vad som skulle behövas för det finns ingen marginal för oförutsedda utgifter. Med det antal läkare som vi har borde vården fungera, men det gör den inte. Varför?

Anna