Insändare: Kort sagt om DN, IS med mera

Visst har hon rätt, Sofia Kalmeborg, när hon i söndagens krönika kritiserade Peter Wolodarskis beslut att låta Greta Thunberg vara chefredaktör för DN för en dag. Det blir ju en låtsasteater. Wolodarski behåller det juridiska ansvaret som ansvarig utgivare och Greta Thunberg – som är värd all beundran – har förstås inte den erfarenhet som krävs av en chefredaktör. Klimatkrisen är en ödesfråga för mänskligheten. Men det måste finnas andra sätt att låta kunskap och forskning om klimatet slå igenom inom journalistiken.

Tomas Attorps

Några av IS-terroristernas fruar och deras barn som tidigare bott i något läger har lyckats att fly från västra Kurdistan tillsammans med sina barn och de är på väg hit till Sverige via Turkiet. Det kurdiska styret vägrade lämna ut terroristerna, eftersom de misstänkte att Sverige inte skulle straffa dem. Därför skulle de i stället åtalas och dömas i Kurdistan.

En kurd

Såg att bilistpartiet Moderaterna vill uppmuntra ökat bilåkande och gav som exempel att man inte kan ta cykel när man ska storhandla i snöstorm. Men är det verkligen vettigt att basera framtidens infrastruktur på storhandling i snöstorm? Framförallt som man, vad jag vet, ska undvika att överhuvudtaget ge sig ut på vägarna i snöstorm. Hade ni inte bättre argument?

Frågande

Minns ni bandet The Police? En av deras låtar, från albumet "Zenyatta Mondatta" borde vara aktuell nu: "Don't Stand So Close To Me".

Larz Gustafsson, Gävle

Var och tog en influensaspruta på Brynäs hälsocentral i förra veckan. Så smidigt och genomtänkt ni hade gjort för oss besökare. Ni är bäst.

Attjo

Jag har varit i kontakt med Gävles gallerior och frågat det inte finns handsprit i dessa tider och får ett nonchalant svar att vi har låst upp toaletterna. Men det är ju inte optimalt att alla ska behöva gå dit och ta i handtagen för att ha rena händer. I ett läge där vi är på väg in i en andra våg så borde de vara krav från kommunen att våra gallerior har handsprit utspridd eftersom det är mycket folk i rörelse. Tittar man på andra gallerior i landet och i matbutiker så är handsprit utplacerad med jämna mellanrum. Så ta ert ansvar Galleri Nian och Flanör och placera ut handsprit och dra ert strå till att hindra spridningen av covid-19

Orolig invånare