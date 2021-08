Insändare: Kort sagt om fängelse, råttor, väder med mera

Att gå några extra meter. Inte alltid lätt att erkänna sina misstag, dock vill jag förmedla tacksamhet till dig polis, vilken trots att du ej var i tjänst tog dig tid att ge mig en del välbehövlig vägledning avseende trafiksäkerhet efter min inte helt åldersadekvata färd mot Gävle på E16 lördagen 31/7. Det kommer i sanning att göra en väsentlig skillnad i framtiden. I grunden behövs fler initiativ likt det du faktiskt lade ned din energi på trots en ledig dag. Jag hoppas att du har energin att fortsätta engagera dig även i framtiden. Förhoppningsvis läser du detta alternativt att det på något vis framförs kollegialt.

Ödmjuk

Väldigt bra att man avskaffat avgiften för toalettbesöken på toaletterna på Nian. So far, so good, som Slade sjöng. Men på bottenvåningen, nära apoteket, finns det toalettdörrar som låter fruktansvärt illa. Ska det verkligen vara så svårt att ta med sig en kanna smörjolja och rätta till detta? Det går ju på några sekunder. Och vips, så är ett irritationsmoment ur världen. Detta har faktiskt med trivsel och kundservice att göra.

Larz Gustafsson, Gävle

Ordning och reda. 5 500 svenska medborgare sitter i fängelse och 3 000 utan svenska medborgarskap. Kan någon politiker förklara varför?

Humble och Dumble

Under sommaren har jag sett fler råttor än någonsin i Gävle. Stora är dom också. En kväll när jag parkerade bilen i garagelängan prasslade det som av plast och det kan ha varit en råtta. Döda råttor på vägarna har jag sett. Det är så läskigt. Det byggs mycket i Gävle, så det är väl inte så konstigt.

Usch

Är det inte hög tid att vår handlingsförlamade justitieminister avgår. Mördare släpps ut i samhället, fortsätter på inslagen bana. Det skjuts som aldrig förr på gator och torg. När ska gänget som Löven säger tar Sverige framåt vakna?

GH

Kvällen inför den 1 augusti var prognosen för den 2 augusti 19 mm regn. Jag flyttade därför en del viktiga åtaganden, otroligt svagt att inte ge någorlunda rätt prognos. När det ligger ett stabilt högtryck över landet kan ju vem som helst spå väder men det är vid så kraftiga väderförändringar som nu är ju rätt information många gånger viktig, exempelvis för familjer till sjöss och planerade utomhusaktiviteter. Ett stort minus, som så ofta för SMHI, som med alla sina resurser och personal ändå misslyckas lämna rätt uppgifter trots bara några timmars framförhållning!

Farfar

Varför åka svart taxi? Är man så dum så får man skylla sig själv, det är inte billigare att åka svart taxi.

Nisse