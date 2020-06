Insändare: Kort sagt om företagande, corona

Företagare i Sandviken har det inte alltid lätt. I dom gamla brukshusen på Stationsgatan finns det några företagare som sysslar med hudvård, massage etc. Tyvärr är det svårt för kunderna att ta sig dit, ofta har dom problem med krämpor som dom får hjälp med. Problemet är att dom som kör bussarna i kommunen har sitt fikarum där. Bussarna parkeras precis utanför dörrarna till de företag som finns där, vilket gör det extra svårt att ta sig in. Att kommunen kan tillåta detta är en gåta, borde absolut gå att hitta en bättre lösning, bara viljan fanns.

Företagare

Ser folk ut att hålla avstånd till varandra? Titta bara på tidningens förstasida från brännbollen hur tätt dom sitter. Gå bara in i vilken butik som helst nu och man får trängas. Kunder står i klungor och pratar med bekanta så att gångarna blockeras. Man har hela familjen med till butiken vilket också ökar trängseln. Avstånden i köer respekteras inte heller utan vissa ställer sig helt tätt bakom andra, tänk om någon behöver hosta eller nysa. Det verkar bara vara Folkhälsomyndigheten som tror på att man ska vara försiktig, folk i allmänhet verkar ha tröttnat totalt på varningarna. Vi som måste jobba ute bland folk och inte kan jobba hemifrån vill kunna fortsätta med det för er skull, så snälla respektera och håll avstånd. Det är ju det enda vi behövt göra här i Sverige till skillnad mot för andra länder, så det lilla ska vi väl klara av.

Dont stand so cloose to me