Insändare: Kort sagt om förskolor, vägarbeten med mera

Det finns plötsligt pengar att höja lönerna med 10 000 i månaden för vissa. Jag har hört att utbildade förskollärare inte får fast jobb på grund av att det inte finns pengar. Helt galet, det är ju brist på förskollärare men kommunen anställer hellre barnskötare som är ”billigare”. Ni som har barn i förskolan måste ställa krav på att de som har hand om era barn är utbildade förskollärare. Tänker ni på era barn och ställer krav på förskolan? Nej, jag tänkte väl det. Tragiskt!

Välkommen ombord

Ja, då ska det byggas en ny förskola i Hemlingby. Då måste väl politiker och tjänstemän titta över befintliga förskolor i våra ytterområden, om man kan hitta någon som kan stängas. Med tanke på senaste exemplet Linvägen i Valbo. För inte kan väl Gävlebor åka till förskolor i ytterområden. Det finns inte på agendan för en Gävlepolitiker.

lassE

Om hela världen ger upp Kurdistans rätt till självständighet betyder det inte att kurdernas rätt till självständighet inte längre är legitim. Frågan om Kurdistans oberoende är en etisk fråga snarare än en politisk fråga. Det kommer en dag då folket i de länder som ockuperar Kurdistan kommer att stå upp mot sina härskare med vapen för att kräva kurdernas rätt. Det är dags för dessa folk att säga ifrån nu.

En kurd

Just nu pågår det omfattande gatuarbeten i centrala Gävle. Eftersom jag inte kom ihåg exakt vilka gator det gäller eller under vilken tid arbetena pågår så gick jag in på kommunens webbplats för att kolla vad som gäller. Där finns en rubrik som heter ”Driftinformation och felanmälan” med underrubriken ”Här hittar du information om arbeten och störningar i vår service som kan påverka dig och din vardag.” Döm om min förvåning när det inte finns en enda uppgift om dessa omfattande gatuarbeten. Kommunen har ett antal kommunikatörer. Borde någon av dessa ansvara för att lägga in aktuell information om dessa gatuarbeten?

Boson

Ett förslag till Gävle kommun: Sammanställ alla pågående trafikavstängningar i er webbkarta och lägg den på ett ställe som går att hitta på en webbplats. Det borde inte vara jättesvårt att samla in underlag från Gävle Energi, Gästrike vatten, Gavle Drift och Underhåll med flera och sammanställa en karta.

Ingenjören

En SD-politiker som satt som nämndeman i Södertörns tingsrätt la ut en bild på facebook där ett kikarsikte med ett kryss är riktat mot Stefan Löfvens ansikte tillsammans med ett antal rent rasistiska bilder och uttalanden. Det sitter liksom i deras ryggmärg: Buss på invandrare, speciellt muslimer. Lita aldrig på SD:are i kostym och välansat skägg.

Rätt ska vara rätt

Svar på insändarna om vindkraften: I och för sig håller jag inte med er men ni tycks veta vad ni vill. Nu har ni kanske missat att det behövs mycket el framöver. Men visst, moderater sverigedemokrater och flera andra partier har ju på förslag att de vill bygga små kärnkraftverk. Det verkar ju mycket seriöst. Små kärnkraftverk längs kusten är ju ett bättre alternativ. Då slipper ni ju vindkraften som står och snurrar.

Gittan

Såg att Jimmie Åkesson förespråkar och föreslår att vi ska ha munskydd var vi än befinner oss. Det kan ju partiledaren och hans riksdagsmän ha. Vi kommer inte att ha munskydd där det inte behövs. Politiker vill bestämma så mycket. Men det här ska inte Åkesson lägga sig i.

Bodakalven

Nu tycker jag faktiskt synd om USA:s president som har världens viktigaste ämbete. Vet inte om jag ska gråta eller skratta. Nu har han tydligen lärt sig att det finns ett land som heter Nya Zeeland! Där är det förfärligt, säger han, de hade nio smittade av corona senaste dygnet. Det han "glömde bort” att säga var att hans eget land hade 42 000 smittade under samma tidsperiod! Hur i hela friden har han kunnat bli president? Nej sätt in Michelle Obama, hon verkar vettig.

Copernicus