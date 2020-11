Insändare: Kort sagt om friskolor, pandemin med mera

Svar till KD angående friskolor: Inga skulle bli gladare än Sveriges elever om alla friskolor försvann med dess glädjebetyg som ger friskolors elever tron att de är bättre än andra elever. Men vill KD att föräldrarna till friskoleelever ska skryta om att deras barn går i någon sorts privatskola typ Lundsberg eller Grennaskolan så fortsätt att urholka en skola som en gång i tiden var världens bästa.

F. d. rektor

Svar till DDT: Under mina drygt 25 år som fossilbilsförare har jag aldrig glömt att tanka inför en långresa, fått soppatorsk eller ägt en reservdunk. Varför skulle det blir ett problem nu? Och så vitt jag vet finns det fler eluttag än bensinmackar i Sverige. Om det krisar ute i glesbygd kan jag alltid svänga in till närmaste gård och låna ett trefasuttag. Hur gör du när du glömt tanka och reservdunken inte räcker till närmaste mack? (He he.)

Bob 42

Ett ekonomiskt råd till näringsidkare i restaurang- och nöjesbranschen: Döp om verksamheten till skola och kör på

Magistern

Jag tycker att vi ska ge alla pensionärer en shoppingvecka inför julen. Jag tycker att förslagsvis mellan klockan 10.00 och 14.00 ska vi kunna flanera på stan och göra våra inköp i lugn och ro. Och det med största möjliga ansvar för att skydda oss från denna hemska smitta. Resterande befolkning går i skolan, arbetar och de som inte arbetar stannar hemma som vi har gjort under denna oändligt långa och ensamma tid. Det skulle vara intressant att läsa och höra om det är fler än jag som tycker likadant!

A.L.

Allting är historiskt när Löfven har gjort någonting, till exempel de senaste restriktionerna. Titta på utlandet, där var det lockdown från nästan allra första stund.

Stickan

Replik till "Miljövän, men realist": I min värld finns det bara dumskallar som dumpar all sorts avfall i skogen och övrig natur. Hur orkar man åka till skogs med ris men inte till återvinningen? Det finns företag som transporterar alla sorters avfall så det är bara att ringa och beställa bortforsling av allehanda saker som ris, möbler, kylskåp etcetera. Skärpning miljöförstörare!

Håll rent i naturen!