Insändare: Kort sagt om järnväg, elbilar, reklam i tv med mera

Svar till Fleichman: Helt rätt skulle det i dagsläget orsaka ett enormt slöseri av medel att dra spåret förbi Gävle C, som ska givetvis ska fortsätta vara hjärtat i beslutade helhetslösningar. Detta faktum var också grundförutsättningarna i vår 1990-talsplanering. Dessa har också blivit uppfylla med råge , till exempel med utbyggnad av det femte spåret på Gävle C. Ett spår som i förlängningen medger elektrifiering av direktspåret ut till hamnen, ett viktigt miljöprojekt i staden. Vi kan således lugnt säga att Gävle C under lång framtid fortsätter att vara "hjärtat" i vår järnvägstrafik.

Elles

Tack gode gud att SVT finns. Det är ju inte klokt vilken smörja som visas i de andra kanalerna, och då menar jag reklam, inte resten av innehållet. Hur många nätkasinon, rengöringsmedel, låneinstitut finns det egentligen? Tjänar en reporter på exempelvis TV 4 hälften av vad de gör på SVT? Jag frågar eftersom på en timmes sändning är det 30 minuter reklam. En klar fördel med reklamkanalerna är att man hinner gå på toa, rasta hunden, borsta tänderna...

EOQ

Om regeringen skulle återinföra beredskapspolisen har vi flera tusen poliser ytterligare efter en ganska kort utbildningsperiod. Dessa kan ägna sig åt visst polisarbete som den nuvarande underdimensionerade polismyndigheten inte mäktar med, samt skapa en känsla av trygghet. De som kan komma ifråga är till exempel skyddsvakter, militärpolis, ordningsvakter och i viss mån väktare. Enkelt kan tyckas, men så länge regeringen vägrar att ta till sig verkligheten i Sverige lär det väl inte hända.

Wolfen

När ska Gävle kommun ansluta sig till de kommuner som säger stopp för fler flyktingar: "Vi går på knäna och klarar inte fler." Eller har kommunen en uppsjö av skattemedel att ösa ur?

Frågande

Det finns inga säkra bevis för att en batteridriven bil är mer vänlig mot miljön än andra bilar. Ändå får man upp till 60 000 kronor i skatterabatt vid inköp av en sådan bil. Man får upp till 10 000 kronor i rabatt för installation av laddning av dessa bilar. Dessutom betalar man ingen vägtrafikskatt. Samtidigt får andra bilar stora belastningar i samma skattesystem. Våra politiker är så okunniga i miljöpolitik. Främst de inom Miljöpartiet.

lassE

Är det inte hög tid att Stefan Löfven och Magdalena Andersson slutar skylla på M och KD-budgeten. Det är nu dags att ta sitt ansvar för en misslyckad politik. Nuvarande regering har styrt från 2014 och ett av denna regerings misslyckanden är bland annat arbetslösheten. Det blir inte mer sanning för att en lögn upprepas. Regeringen kan ju ställa sig frågan varför det blev en annan budget föregående period. De hade ju inte majoritet för sin egen budget och det är så demokrati fungerar. Alltså dags för S och MP att ta sitt ansvar och erkänna sina misslyckanden och sluta skylla på andra.

Stiganders