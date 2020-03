Insändare: Kort sagt om Jimmie Åkesson, Walk of fame, politik med mera

Jag skäms över att tillhöra ”svenska rolket” som Jimmie Åkesson påstår sig företräda. En person som inte ser splittrade familjer som behöver hjälp eller åldringar drabbade av krig, talar om att de är en belastning. Och tyvärr verkar regeringen ha samma inriktning. Jag skäms.

F.d. socialdemokrat men aldrig SD

Jag vill nominera Britta Bergström till Walk of fame, men även Thomas Di Leva. Britta är från Strömsbro och är flitigt anlitad körtjej. Hon har körat bakom stora artister. Både Britta och Thomas har dessutom gått på Vasaskolan. Jag vill även föreslå Rickard Olsson till Walk of fame. Rickard bor visserligen inte i Gävle, men han har bott här och gått i skolan här och framhåller alltid Gävle i TV. Rolf Lassgård är solklar. Kommer Gävleborna att få lämna sina egna nomineringar till Walk of fame? I så fall hur och när? Det borde vi få göra.

För Gävle

Jag håller verkligen med signaturen Åsa. Jag tycker att det är ett jättetrevligt och bra medborgarförslag med Walk of fame. Men, sätt ner plattor på lokala kändisar hela vägen ner efter Drottninggatan och inte speglar på ett och samma ställe! Dessa speglar kommer bara att gås förbi av pendlande tågresenärer som inte kommer att stanna för att titta på dem. Gävle kommun tänk om!

Helena

Varför denna cirkus kring coronaviruset? Det är fler som dör av att de blir överkörda av bussen och fler som dör i den årliga "vanliga" influensan. Lev som vanligt och håll inte på med detta trams! Ställ sakers risk i relation till verkligheten.

DDT

En insändare i februari tyckte att det hade varit bättre att rusta upp vid Centralstationen i stället för Drottninggatan. Varken det ena eller det andra fanns/finns anledning att rusta upp då det inte var så många år sedan det gjordes. Det är helt enkelt bortkastade pengar. Stenarna och plattorna vid centralen kostade en förmögenhet precis som beläggningen på Stortorget där plattorna dessutom lags ojämnt. PS: Trafiken förbi Centralstationen får endast passera i gångfart vilket innebär sju km/tim!

Ove

Det är ju märkligt, att de politiska partier, som man tror främst arbetar med att värna om naturen och miljön, som Centerpartiet och Miljöpartiet, är de partier som tvärtom värnar minst om dessa viktiga frågor. Plastpåsarna har blivit viktigare än våra naturintressen! Dessutom har de, tack och lov, blivit mer och mer marginaliserade i fråga om partistorlek. Man kan ju bara hoppas att det fortsätter. Hur kan det ha blivit så? Helt oförklarligt, undrar undertecknad.

Håkan Lidström

Nu när våra folkvalda har sagt ja till att förstöra ett stort marint område i vår absoluta närhet har jag några frågor: Är det nu fritt fram att muddra båtplatser, bygga bryggor efter Jungfrukusten efter eget bevåg? Sätter min aktersnurra på att ett kinesiskt företag kommer att bygga dessa gigantiska vind­snurror utan en tanke på miljön.

Seglare och verklig miljövän