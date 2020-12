Insändare: Kort sagt om jultal, Gävlebo med mera

Svar till: Kort sagt om Gävlebo. Du skriver att du inte vet vem årets Gävlebo Mattias Hall är. Majoriteten av de som vunnit årets Gävlebo har arbetat i det tysta och det är väl det som är en del i själva grejen att vara en eldsjäl. Du initierar att Mattias är någon slags sociala medier-profil vilket jag som känner honom starkt kan dementera. Så du kommer inte veta mer om Mattias om du går in på ”Fäjsan” [sic] eller ”Insta,” utan min rekommendation är att du helt enkelt läser artikeln ”Mattias Hall är årets Gävlebo”.

Erik

Nu har "småpåvarna" gjort det igen, visat sitt sanna jag. Vadslagning om antalet döda i en pandemi, man blir mörkrädd. I vilka samhällsskikt rekryteras personal till sjukkassan? Är det så det går till när det bestäms vem/vilka som ska få sjukpenning? "Gambling" med folks olycka. Man kan ju befara det när en kontorsmänniska till och med kan sätta sig över läkarintyg i vissa fall. Nu får det fan i mej räcka med galenskaper.

GH

På äldreboenden bor äldre som på grund av ålder, sjukdom med mera inte klarar sig själva. Det är personer med sjukvårdsbehov som bor där och kanske bör man byta ordet äldreboende till till exempel sjukhem för äldre?! Det skulle innebära personal med sjukvårdsutbildning för att arbeta där. Dessutom ha en krisplan att agera efter i sådana här situationer som virusutbrott med mera.

Fundering

SMS till; politiker i regeringen, regioner, kommuner och tjänstemän i berörda myndigheter. Information från en medborgare; för att stoppa smittspridningen av covid-19, agera. Starta ingen ny utredning. Gör en omvärldsbevakning. Läs mer i befintlig statistik och varför inte i kvällspressen.

Katastrof

Gråt inte över minskad klädförsäljning. Läser i Dagens Industri att försäljningen av kläder minskat med nästan 25 procent i år. Skoförsäljningen har rasat med närmare 50 procent. Ändå ser man inga nakna eller skolösa människor ute. Det betyder att folk tidigare köpte för mycket kläder och för många skor. Så låt oss inte gråta över minskad modeshopping eller HM:s finansiella bekymmer. Det är bara ett sundhetstecken. Hoppas att folk nu inser att det är bättre att köpa få, lite dyrare kläder och skor i god kvalitet än massor av lågpriskläder som går sönder efter några veckor.

Rammakaren

Så har då Gävle kommun bestämt att ta bort möjligheten för pensionärer att åka gratis under tider när bussarna kör halvtomma. Just nu gör det inte så mycket. I vår familj har vi inte åkt buss sedan i mars när coronan slog till på allvar. Vi har också bara två kilometer till centrum så det går bra att cykla eller promenera. Vill man åka under tider när gratiskortet inte gäller så kostar en enkelbiljett 26 kronor (om man betalar via mobilapp) eller 37 kronor om man betalar med kort. För oss innebär det en milkostnad på 130 kronor (eller 185 kronor), vilket är bra många gånger dyrare än att ta bilen.

Omnibus ad notam

Sossarnas ledare ska håll Jultal men enbart för de svenskar som sitter med mobilen mot örat eller är med i något som kallas youtube/instagram. Hur många som är i den åldern 20-40 som använder dessa företeelser, lyssnar på sosseledaren? Varför används inte SVT som når 99.9 procent av befolkningen eller SR som når 100 procent av svenskarna! Visserligen har sosseledaren stora likheter med den petade i USA, Trump, men varför använda kanaler som enbart 8-15 procent av befolkningen använder och som är i den åldern att de inte bryr sig om politik, hur många av sossarnas röstare över 60 år sitter och lyssnar på telefonen eller datorn! När ska dumheten ta slut inom politiken.

Svensk 70+

Att pandemin nått in i Brynäs är väl ingen som behöver vara professor för att räkna ut. När Gävle sjukhus går på knäna på grund av Corona och många är sjuka, synnerhet i Gävle, så ska man väl ha en väldans tur att komma undan. Spelare, ledare är ju bara människor dom också som har barn och fru eller sambo hemma, så det gäller att vara försiktig. Jag är Brynäsare sedan 60-talet så går det inte så får vi ta nya tag på Nynäsplan. Ingen fara, märks vare sig på lön eller pension.

Brynäsare