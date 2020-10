Insändare: Kort sagt om klimatet, politiker med mera

Svar till "Plan Et": TV-kanalen Axess visade den 20/10 hur man i Alperna hittat rester av bostäder vardagsföremål som bevarats i isen när glaciärer smälter. En trälåda med matrester har daterats till 4 000 år! Du kan också åka till Grossglocknermassivet i Österrike där man under den från början 1 200 meter tjocka glaciären Pasterze funnit träd, daterade till 6 000 år gamla. Det växte alltså skog på 3 500 meters höjd för 6 000 år sedan! Märkligt. Varför bildas Isen och smälter så skogen växer och sedan bildas åter is? Detta utan biltrafik, industri, oljeanvändning eller annat!

Realist med omdöme

Nu – särskilt i coronatider – googlar jag till olika butiker för att kolla på olika varor, mobil, strykjärn med mera. Vill undvika smitta. Men varenda gång jag kommer till en butik som har cookies i sin hemsida så bläddrar jag bort den butiken. Vill inte ställa upp på den "reklamen" alls. Vid de som ej har cookies stannar jag gärna och kollar utbudet.

Bojkott

Är inte politikernas dagar fyllda av väsentligt arbete längre? Hur har man med så viktiga positioner tid att sitta och skriva på Twitter och Facebook flera gånger om dagen? Detta trams borde förbjudas under arbetstid. Vad de sen gör på sin fritid är en annan sak.

DDT

Nu får de tillstånd att ha fiskodlingar på landbacken i södra Sverige. Vad kommer då att hända med kustfiskarna i Östersjön? Kommer trålarna från Västkusten att få tillstånd till att öka rovfisket i Östersjön och Bottenhavet? Som får till följd att det blir slut med fisk längs Gästrikekusten. Vad gör Bergmans Fisk när deras inkomstkälla är tom? Det bör Miljöpartiet kunna ge ett svar på för de har ansvaret för fisket i Östersjön och Bottenhavet.

Lutfisktorparen

Vem gynnar det att en bom satts upp till skolgården vid kulturskolan i Gävle? Det ställer till det för 100-tals föräldrar och personal. Bommen gör att det inte går att parkera när barnen ska utöva sin kulturskoleverksamhet. Vad är logiken?

A