Insändare: Kort sagt om Löfven, ishockey, missbruksvård med mera

Jag blev rörd när jag lyssnade på Stefan Löfvens sommartal. Jag tror personligen att han är en av de goda människorna som tog över maktens tyglar i landet. Men många medlemmar av Socialdemokraterna som jag känner tror att han har förstört landets ekonomi. Jag tror däremot att Sveriges problem härrör från åren med borgerliga regeringar och den extrema höger, vars enda mål är att sänka skatter för de rika, minska den sociala välfärden och begränsa invandringen så att de inte får stanna och få ett anständigt liv här.

En kurd

Jag förstår inte hur man tänker lösa det med sittande publik på hockey. Jag har säsongskort sedan många år, och det är trångt när publiken ska till sina platser. Inga två meter där inte. Det är helt omöjligt att inte komma nära varandra. Jag tänker nog hoppa över denna säsong. Det får bli TV i stället.

Nu eller aldrig

Jag spinner vidare på min tidigare insändare: Drömmen vore att samla alla i missbruksvården under samma tak, läkare sjuksköterskor och socialhandläggare. Nu får då gå till beroendecentrum där man blir inlagd på avgiftning i cirka sju dagar. Sen kommer soc in och vill träffa dig. Alltså först är du sjuk och ligger under regionen, sen hör du till kommunen. Jag har aldrig hört att någon som är sjuk går till kommunen. Nej man går till återbesök hos vårdcentralen. Så återigen, försök förstå problemet politiker och andra.

Micke

Kommunerna kommer att få det svårt att rättvist dela ut skolpengen efter det att alla uppgifter rörande skolors elevantal och till och med vilka skolor som finns inom kommunen eftersom dessa uppgifter har blivit hemligstämplade. Det kan röja affärshemligheter. Har ni hört något så j-a korkat? Vad säger Centerpartiet om detta? Mitt förslag är: Håll inne med skolpengen ända tills uppgifterna blir offentliga igen.

Skattebetalare

Uteservering för vem? Visst kan det vara mysigt med uteserveringar. Folk, glädje och allmän trevlighet. Jag tycker dock att de börjar inkräkta på det utrymme som vi som skattebetalare redan har betalat för. Ska dessutom uteserveringarna övervintra och ställa krav på snöröjning med mera? Är det den gatubilden vi vill se i Gävle i framtiden? Om en får tillstånd – vem får inte?

Hösten 2020

Danmark kommer att sänka pensionsåldern för personer som under lång tid arbetat i fysiskt krävande arbeten. De ska införa ett system för dem som arbetat längst på arbetsmarknaden och verkligen betalat till välfärdssamhället genom ett långt arbetsliv i dom tuffaste arbetena. De vill att man ska kunna sluta innan man är helt utsliten. Här i Sverige går vi ju en helt annan väg. Här gäller det verkligen att verkligen köra slut på dem som bidrar så när de får pension lever de inte så länge...

Valbo 63

Arkadij Vaksberg är mästare inom dokumentärjournalistik. Tack vare sina kontakter hade han tillgång till hemliga arkiv och han har ägnat sitt liv åt sanning om sitt land. I ”Giftlaboratoriet” och ”Sovjetmaffian” avslöjar han mekanismer om Rysslands sönderfall. Där allt är möjligt, där finns inga gränser. Där bödlar blir offer, politiker brottslingar och brottslingar politiker. Arkadij Vaksbergs dokumentärer, Anna Politkovskajas reportage, Svetlana Aleksijevitjs ”Zinkpojkar” är chockerande läsning om ett land som aldrig har slutat destabilisera världen. Vart är vi på väg?

Ewa Sandin

Svar till Jonny Bratberg med flera: Givetvis vill Moderaterna motarbeta allt som är kreativt. Själv tycker jag att extratjänster är ett bra koncept. Jag har själv haft en. Tyvärr fick jag ingen förlängning eftersom Moderaterna och KD avskaffade extratjänsterna.

Larz Gustafsson, Gävle

Nog är det lite bakfram när det gäller samhällets syn på brottslingar och brottsoffer. En brottsling gör inbrott, rånar, skjuter och bränner bilar utan att söka tillstånd att få göra detta. Medan kommunen eller fastighetsägare måste söka tillstånd att få sätta upp kameror.

Stiganders

Tack och en visuell kram, Bertil Fält! Jag bifaller rakt av angående din insändare den 26/8. Klart och tydligt! Punkt.

Å. A.