Insändare: Kort sagt om musik, byggen, Näringen med mera

Kommentar till ”Rädda vårt kulturarv”. Förstår mycket väl att man vill rädda till exempel det gamla huset på Öster i Gävle. Det skulle man ha tänkt på mycket tidigare innan man byggde moderna av- och påfarter i betong och höga hyreshus runt omkring. Nu står det där som ett monument av en svunnen tid. Helt malplacerat. Mitt förslag, riv varsamt huset och bygg upp det någon annanstans precis som det gjordes med villan vid Fredriksskans. Sjötorp eller vad den hette. Varför inte någonstans i ”Gamla Gefle”.

Tänkvärt

En vädjan till Gävle kommun, kommunalråd och andra beslutsfattare. Bygg inga bostäder på Näringen. Stöd i stället den etablerade verksamhet som bedrivs på Näringen. Hur kunde kommundirektör och två kommunalråd skriva ett sådant dåligt avtal med staten som skulle utplåna ett helt industriområde för att bygga bostäder på denna före detta soptipp? Inom kommunen finns mark som är mer lämpad för bostäder. Stöd näringslivet i Gävle kommun som ligger på plats 273 i riket, vilket är ett bottenrekord.

Gunnar Källberg

fd stadsplaneingenjör och bygglovshandläggare på Gävle kommun

Tack för fin insändare "Ovaccinerad 66-åring". Jag håller helt med dig.

Ovaccinerad 77-åring

Svar till Mito. Du blir störd av att dessa vackra sånger och musik spelas och hörs en liten stund. Stackars dig. Lyssna och njut i stället för att bli arg.

Vackert

Ang Lars Biörcks insändare 15/6 om byggprojekt. Instämmer till fullo med det du skriver angående byggprojekt i Gävle. Bra att någon sätter ord på tankar som förmodligen fler invånare har. Hoppas fler reagerar.

EHv, Bomhus

Släpp på restriktioner nu. Alla andra länder tillåter publik på idrott. Vissa tillåter fullsatt. Men här i detta land så tramsar vi med 500 personer. Om det sitter 3000 personer på Gavlevallen vad gör det? Arenan tar 6000 alltså kan gott om mellanrum hållas. Men nej nej vi ska lyssna på Tegnell. Vilket jävla trams. På Ica Maxi kan vi trängas, på uteserveringar likaså men tydligen smittar vi mer om vi går på idrott. Släpp på skiten nu ingen bryr sig om coronan längre.

Jimmy Östling

Postnord vill ha postlådorna runt om i glesbygden flyttade. De vill ha flera lådor koncentrerade så det blir billigare för dom och besvärligare för oss andra som många redan nu kan ha flera hundra meter till brevlådan. Tydligen görs detta på försök någonstans i södra Sverige och har det kommit så långt blir det permanent. Det skulle vara otroligt om testet inte godkändes. Redan i dag har lokaltidningarna problem med tapp av prenumeranter. Då frågar man sig, hur blir det sedan om man måste åka bil för att hämta tidningen? Och som vanligt inte ett ljud från regeringen.

Copernicus

Att det har varit ett mycket stökigt år för Brynäs IF kan vi ju alla skriva under på, fast problem finns ju inte bara hos Brynäs utan även hos andra föreningar. Det finns ju ett talesätt som säger att "inget ont som inte har något gott med sig" och nu får vi ju alla brynäsare hoppas på att framtiden blir ljus! Brynäs IF är ju trots allt en förening som har en halv miljon supportrar, 13 SM-guld, aldrig åkt ur högsta serien, snyggast matchdress, framgångsrika proffsspelare, duktiga juniorer, och ett mycket bra damlag med nera. Heja Brynäs!

Tb ständig medlem 196

Det ska va´ gött o leva! Jovisst! Men det gäller uppenbarligen inte på landsbygden. Här stängs banker, bensinmackar, livsmedelsaffärer och så vidare i en aldrig sinande ström. Det beror på att våra politiker högst upp är storstadsbor, liksom flertalet av medias ledarskribenter. Tänk vad viktigt det är för dem att lilla Sverige ska vara världsledande i en fossilfri framtid, och då får landsbygden stå skott för detta i alla sammanhang. Det är tur för dem att vedeldning inte är smutsigt och farligt, för det kan man ju inte förbjuda, eftersom det eldas och smutsas ner friskt i våra storstäder. Men det är förvisso en mysfaktor, även för våra miljöfantaster. Landsbygden ska leva? Vilka floskler!

lassE