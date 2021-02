Insändare: Kort sagt om pandemin, skidspår med mera

Jag säger som Leif G W Persson: ”Allt jag begär är att en praktiskt fungerande medmänniska ger mig ett stick i armen." Ska det vara så himla svårt att fatta?

Karljansa

Brynäsfansens insamlingar: Det vore väl bättre om fansen samlade in pengar till en ny sportchef.

Göte Bengtsson, Arbrå

Jag undrar hur Gävle kommun tänker angående vaccination mot covid-19. Om Åsa Wiklund Lång och de som styr oroas för att inte gamlingarna får sin vaccin i tid. Osäker hur jag ska göra för att beställa tid. Jag hoppas att inte vaccination kostar Gävle kommun pengar när vi kostar så mycket ändå.

Med vänlig hälsning

Gammelgubben

Det måste också finnas en motpol i all skrämmande rapportering under denna pågående pandemi som vi just nu upplever sedan ett år tillbaka. Hela mediabranschen inklusive SVT borde även rapportera mer om alla i Sverige som hela tiden tillfrisknar. Det är mer än en halv miljon just nu. Jag vill påminna, trotts en hel del dödsfall och som även sker vid vanliga influensor, att det faktiskt är 99,88 procent av svenska folket som hittills överlevt covid-19. Tänk på detta när vi samtidigt all vaken tid översköljs av all rapportering om dödstal, dödstal och åter dödstal.

Hanseman

Till er som sänder musik på Gävle radio 102,7 MHz vill vi ge en eloge för fantastisk blandning av musik utan nyheter i den märkliga tiden vi lever i. Det hjälper oss orka att ofrivilligt tillbringa mycket tid hemma. Vi rör oss till musiken, ibland dansar och drömmer oss till mera normala tider. Stort tack!

Maria & Vlado Brodecki 70+

Vad har ni som promenerar i de pistade spåren att göra? Inget alls. Den pistade delen där inte skidspår är dragna är till för skate och inte promenad. Okunskap. Några få veckor och i bästa fall någon månad är det möjligt att åka skidor. De flesta skidspår sköts av skidklubbar helt ideellt. Jag promenerar mest, men då efter vägar som är plogade. Det finns även skogsvägar. Så skärpning. Förstör inte de pistade spåren som är avsedda för skidåkning.

Birgitta

Svar till KW, bibbloteksbesökare: Ja, Gävle är speciellt som vanligt! I Sandviken får man naturligtvis sitta och läsa tidningen på biblioteket. Självklart med stolar på avstånd. Tror de i Gävle att man är mera smittsam att sitta än att stå?

Uruselt

Kärnkraft fjärde generationen, ja tack! Undrar hur många hundratals MW kolkraft vi köpt in dessa dagar från Polen, Danmark med flera när nu vindkraftverken har stått stilla på grund av det inte blåst tillräckligt och vi stängt ner några kärnkraftverk? Att elkostnaderna ökat med fem gånger under dessa tider gör väl dock inget, det kompenserar väl vindkraftsbolagen oss för?

El eller inte el?

När regionfullmäktige hade digitalt sammanträde blev det kaos. Samtidigt ska vi helst besöka läkare digitalt. Vi ska boka tid för vaccination på nätet och ha tillgång till bank-ID. Och det är samma personer som bestämt detta, som inte klarar av tekniken att genomföra ett digitalt sammanträde. Samtidigt förutsätts det att ”gamlingar” har tillgång digital teknik, och ska klara detta.

Pensionär