Insändare: Kort sagt om politik, pension, vindkraft med mera

Borgerliga saker. Enligt en artikel i DN är man borgerlig om man är så där trevlig och artig så att man både tackar för maten, för senast och kanske reser sig för nån på bussen. Jag vill lägga till med att borgerlig är den som tar bort de fria resorna för barn på sommarlovet och istället inför avdragsrätt för gåvor till religiösa friskolor. Vidare är man för marknadens välsignelser och valfrihet till och med när det har gått så långt i ”konsulteriet” som det gjort på Karolinska.

Sören Svensson

Svar till Tony. Du skriver att Finland kan få stor brist på arbetskraft. Det hör till saken att Finland har haft stor utvandring av arbetskraft till olika länder under 1900- och 2000-talet. Till Sverige flyttade en halv miljon människor. En del har återvänt. Du tar upp invandring som ett sätt att öka arbetskraften för att försörja pensionärerna. Ett problem med det är att invandrarna också går i pension så småningom. Föreslår du då ännu mer invandring för att försörja dem och så vidare? Någon har sagt att det blir ett ekorrhjul av massinvandring.

Alltid mer, aldrig nog

Jag har vuxit upp, gått i skolor, sommarjobbat, gjort militärtjänst, arbetat i 65 av mina 73 levnadsår. Samma kan sägas om kvinnor som arbetat, varit hemmafruar och liknande. Då ska ingen övergödd politiker, med sina löner, arvoden, olika förmåner, pensionsavtal och så vidare, komma och tala om för oss att vi pensionärer är en belastning i dagens samhälle. Det är ni som ska skämmas. Inte vi!

lassE

Replik till: Stiganders. Du har helt rätt i din frågeställning. Ofta har miljöbejakarna noll koll på helheten och varför ska man skapa en ny "propellerpark" när Vattenfall monterat ner vår största som stått i öresund i över tio år utan att inbringa en enda krona? Bara det inte ryker ur avgasröret så är miljöbejakaren nöjd. Allt dom hittills företagit sig har visat sig att vara som att bita sig i tummen. När ska alla dessa vansinnigheter få ett slut? Dom kanske skulle börja räkna på vad kapitalförstöring gör för miljötillförseln istället?

DDT

Hur tänker Sandvikenhus vd kring försäljningen av lägenheter till det skandalomsusade bostadsföretaget Heimstaden? Läste i Hem&Hyra, hyresgästernas tidning om skandaler kring företaget. Ingen vacker läsning. Vad säger hyresgästföreningen?

"Money makes the world go around eller otur när jag tänker sa vd:n (kanske)?"

Ja, Bolund. Jag tillhör gärna "klimatfegisarna". Era påfund om att Sverige ska vara världsledande i miljö- och klimatfrågor, innebär stora kostnader framförallt för de som har det sämst ställt och för landsbygden. Ni struntar i om vår omställning har ringa påverkan globalt. Man kan även säga så här, högmod går före fall.

lassE