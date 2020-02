Insändare: Kort sagt om Postnord, vargar, Gavlegårdarna, parkering med mera

Postnord har lyckats igen! Jag skickade en rekommenderad försändelse (88 kronor) i november förra året med Postnord som slarvade bort denna. Efter det fick jag arbeta med att hjälpa dem att hitta försändelsen. Jag lade ner tre timmar och fick använda egen bil utan att få någon ersättning. Sedan försändelsen kom till rätta fick jag paketet i retur till mig, i stället för att de skickade det till adressaten. Så jag fick åka och hämta ut paketet och skicka det på nytt (115 kronor). Det hade varit billigare att själv åka med försändelsen. Jag blev erbjuden 88 kronor i ersättning. Så se upp ni som väljer Postnord!

Reklamationsärende 08070799

Svar till Lennart: Riktiga naturmänniskor förstår att vargen var där före dem. Försök som vildmarksboende gör är att skrämma bort vargen i stället för att vara rädd för den. Vargen är med största sannolikhet mer rädd för er än vad ni borde vara för den. I annat fall får ni väl söka er en trygg tillvaro i någon innerstad där varken vargar eller hundar trivs särskilt bra.

DDT

Svar till Ann-Sofie Thornberg, Gavlegårdarna: Du hörde aldrig av dig. Var det svårt att ta diskussionen om hyresgästerna? Hemfridsbrott. Felanmälan på jävelskap. Slag i element. Okynnesspringande i porten. Allmänna oljud som man får stå ut med. Otrevliga grannar. Det är bara en bråkdel av det jag upplevt under de år jag bott i ert område. Så jag har nu tröttnat på att vara nån slags hackkyckling och kommer att gå vidare med detta.

Fundersam

Jag håller helt med lassE. Flytta alla vindkraftverk till Lidingö, Djursholm, Djurgården med flera områden runt Stockholm samt till områdena runt Malmö och Göteborg så vi kan få tillbaka den ursprungliga vackra naturen i Norrland. Vår natur har redan bidragit med vattenkraftsel till stora delar av Sverige. Jag kan inte minnas att Miljöpartiet någon gång har kommit med förslag som gynnat Sverige ekonomiskt, utan de bara kostar oss skattebetalare mer. Isabella Lövin anser att Sverige ska ligga i framkant. Det kostar stora pengar.

Karl

När man lyssnar på Isabella Lövin, MP, låter det nästan som om vi i Sverige bara vidtar åtgärder så löser vi hela världens miljöproblem. Globalt är de svenska utsläppen nästan inte mätbara. Ett kolkraftverk i Kina släpper ut mer koldioxid än alla bilar i Sverige. De har några tusen och startar nya. Miljöpartiet silar mygg och sväljer kameler. Sansa miljödebatten.

Kurt Karlsson

Svar till Jonny: Hej Jonny! Vi förstår din oro men kan lugna dig med att det kommunala bolaget Gävle Parkeringsservice fortsätter att ansvara för parkeringsplatserna i Gävle. De ser till p-automater finns och fungerar, men också att mobila betaltjänster som Parkster finns tillgängliga för er bilister. Köp din biljett via Parkster och betala en gång i månaden i efterskott via brevfaktura (29 kronor) eller kostnadsfritt via mailfaktura eller kortdebitering. Logga in på parkster.se/minasidor för att välja den metod som passar dig. Flera hundratusen svenskar använder Parkster varje månad, utan problem. Välkommen att prova du också!

Vänliga hälsningar från

Parkster

Lite korkade är nog alla vi TV-tittare! Det som kritiseras är ju reklamfinansierade kanaler och det är alla utom SVT 1 och 2 samt UR som går under namnet public service och dit betalar vi med vår skatt en otrolig massa pengar. Public service verkar dock inte klara av att sända tillräckligt anpassat utbud för oss TV-tittare, samtidigt som vi irriterar oss över alla dessa avbrott hos reklambolagen. Tips: Nu går de flesta reklamfinansierade kanaler att titta med tidsförskjutning och man kan då lätt hoppa över reklamen – åtminstone än så länge.

Mr Al Bundy

Svar till "Ni vill bara ha mina pengar": Det går att sätta in och att ta ut kontanter på Forex.

LEH