Insändare: Kort sagt om privatiseringar, skräp, parfymer med mera

Privatiseringar främst inom vård och omsorg verkar enbart ha ett solklart syfte: Att berika människor som bedriver sådan verksamhet på bekostnad av allmänna medel.

lassE

Hej alla Valbobor! Nu utmanar vi övriga stadsdelar till att vi ska bli Gävles skräpfriaste stadsdel.

Ta en promenad (bra för hälsan) och ta med en stor påse för att plocka upp allt skräp ni ser. Ett tips är att anskaffa en längre kniptång så når man in i svåråtkomliga skrymslen. Finns på Samhall. Två till tre gånger per vecka promenerar vi till Willys Nära för våra inköp, en stäcka på cirka två kilometer.. Under den promenaden plockar vi en sopkasse full med skräp varje gång! Ni som slänger skräp, hur tänker ni? Sluta med det!

Ulf och Eva Wrege

Valbo

Jag tycker att vårt konserthus har ett väldigt bra utbud, varför jag besöker det ganska ofta. Men varje gång möts jag av parfymdoftande människor. Många stinker faktiskt, i alla fall i min näsa. Jag får svårt att andas och börjar hosta. Om jag säger till vederbörande blir de som regel jättesura. Jag vill bara med detta vädja till er besökare på konserthuset (och bio, buss med mera) att låta bli parfymen när ni besöker dessa ställen.

Överkänslig

Stina Nilsson var tvungen att avbryta Tour de ski för en stressfraktur på ett revben. Kan någon förklara för mig hur det kan bli en fraktur på ett revben av stress? Det låter väldigt konstigt. Hon måste väl ha fått muskel- eller nervstress efter att ha tränat fel och försökt komma i kapp Johaug. Det kanske finns en expert inom skelettkunskap som kan förklara saken för mig.

Ej skidåkare

Om den här planeten vi bor på vore så hotad som vi hör om varje dag genom media, varför inte sätta upp solceller precis överallt där de kan sättas upp för skattepengar och låt bli att suga ur vår planet mer än absolut nödvändigt. Solen ska ju räcka i så många år att vi hinner bosätta oss på en ny planet. Än finns det hopp. Det största hotet är vår egen girighet.

A.M.E.

Svar till ELLES: Utescenen är redan riven, ingenting är kvar förutom betongfundamentet. Vi som besökte utescenen på 1960- och 70-talet måste inse att tiden går vidare och intresset för dåtidens aktiviteter har avtagit. Tider förändras och vi måste välkomna bostäder för våra ungdomar som ska ta över efter vår generation som trivdes i dåtidens folkparksanda. Området präglas i dag av olika idrotts- och träningsaktiviteter som efterfrågas av de ungdomar som i dag är lika aktiva som vi en gång var.

En 72-åring född 1948

Miljöfanatikerna kör huvudet i väggen som vanligt. Nu ska plastpåsar, plastsugrör med flera plastprodukter bort. Med vad ska dessa ersättas? Jo, papper. Vad händer med jordens lunga skogen när man behöver avverka extrema mängder mer än vad som är normalt för att ersätta plasten? Ni tänkte väl inte på det. Precis som vanligt när miljöbejakarna ska företa sig något så. biter man sig i tummen.

DDT