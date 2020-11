Insändare: Kort sagt om raggare, Lars Beckman med mera

Dagens epaägare vill vara nutidens raggare. Jag var själv raggare på 1960-talet och inte var det långa bilköer efter oss, det kan jag lova. Så jag med många med mig vill inte bli jämförda med dessa epaägare. Vi var raggare som var värda namnet. Inte var min mormor och morfar, farmor eller farfar, mamma eller pappa med och finansierade våra bilar. Vi ville och kunde klara oss själva.

Nu eller aldrig

Osubventionerad, skriver Lars Beckman i ett inlägg. Man blir alldeles stum om man varit kommunpolitiker. Många företag i vårt land har blivit subventionerade av kommunala medel för att starta företag i kommunen. Listan kan göras lång, mycket lång. Dessa subventioner har lett till företagsetableringar och arbetstillfällen i många av landets kommuner. Subventioner till företag är okej, men inte till vanligt folk som söker arbete. Märklig syn av en subventionerad eller osubventionerad riksdagsman.

Skytten

Svar till signaturen Forskare: Den globala temperaturen i luften ökar med 0,15-0,16 grader per decennium. Men under första halvan av 1900-talet ökade temperaturen också lika mycket per decennium trots att vi har tillfört mycket mer koldioxid till atmosfären på senare tid. Hur skulle du förklara det? Ett problem är att IPCC har som uppgift att forska om koldioxiden och det är den de matar in i sina datamodeller. Modeller som alltid har missat målet jämfört med uppmätta temperaturer.

Sansad

Den lägre produktionen i hela världen av koldioxid under coronasmittan, syns inte på koldioxidkurvan som något hack. Det bevisar att koldioxidens orsak som värmehöjare är en total felaktig hypotes. Global uppvärmning orsakas av helt andra faktorer. Men då kan man ju inte ta ut extra skatter på koldioxid och starta dyra omläggningar av energiproduktionen. Dåligt gissat av IPPC.

Vi är grundlurade

Svar till Å.A: Jag vill härmed understryka att jag håller med dig till 110 procent. Jag är lika mållös som du. Hoppas att Sveriges befolkning inte stänger ögonen nästkommande val. Att vi tar ansvar och röstar fram ett parti värdiga att ta hand om vårat fosterland Sverige. Många problem vi står inför med invandringen.

T.H

Var in på Apoteket Kronan och köpte en receptfri tub mot hudutslag. När jag kom hem fick jag mig en lätt åthutning att jag betalat 40 procent för mycket. Det var min yngste familjemedlem som efter en snabb koll på datorn konstaterade det. Om prisskillnaden är så stor är risken att det blir en snabb nedläggning av butiker runt om i landet. Under tiden är det de gamla som måste handla på apoteket och de som har noll koll på nätet som är förlorarna, tillsammans med dem som jobbar på apoteken förstås, som blir uppsagda på grund av arbetsbrist efterhand som kunderna upptäcker prisskillnaden. Det verkar som om apoteken medvetet konkurrerar ut sig själva för att komma undan hyres- och personalkostnader. Vinnaren är Postnord.

Valentin