Insändare: Kort sagt om regionens ekonomi, KD, klimatet, trafik med mera

Skulle Region Gävleborg våga redovisa vad den administrativa kostnaden är kontra den rent produktiva vårdkostnaden? Skriv gärna i tidningen så slipper jag begära ut alla underlag. Folk är nog intresserade av var ni gör av alla skattemedel nånstans då det alltid tycks vara underskott. Vänligen redovisa öppet vad ni håller på med.

DDT

Det måste vara svåra tider för många av medlemmarna i Kristdemokraterna. Partiet har historiskt varit ett humanistiskt parti som verkat i andan av det kristna kärleksbudskapet: ”Allt vad ni vill att människorna ska göra er, ska ni göra dem” (Matteus 7:12 i Bibeln). Under Ebba Busch Thor har partiet blivit ett stenhårt, kallt högerparti. Nu är det snarare Matteus 7:15 ("Tagen eder till vara för falska profeter, som komma till eder i fårakläder, men invärtes äro glupande ulvar.") som är kännetecknande för partiet. Det är en mycket tråkig utveckling.

Liberty Bell

Under 2018 uppgick världens totala utsläpp av koldioxid till knappt 38 miljarder ton. Av dessa 38 miljarder svarade Kina för 11,2 miljarder och väntas öka dom närmaste åren, USA för 5,3 miljarder och Indien som också förväntas öka för 2,6 miljarder. Sveriges utsläpp av koldioxid under 2018 var 53 miljoner ton, det vill säga cirka 0,12 procent av utsläppen i världen. Varför lägger inte alla miljökunniga all sin kraft, kunskap och tid på att få dessa länders utsläpp att minska med en procen? Det skulle innebära en minskning med cirka 190 miljoner ton koldioxid/år (motsvarande hela Sveriges utsläpp under fyra år) i stället för att hela tiden kräva högre skatt på bensin och försvåra för bilismen i Sverige.

Tänker på miljön

Svar till DDT: Hetsa inte upp dig,tänk på blodtrycket.Allt kommer att ordna sig,som vanligt,simma lugnt. Lyssna inte för mycket på SD.

Optimist

En av de mest bisarra rubriker som alldeles för ofta florerar i våra medier i dessa vintertider handlar om bilister inblandade i trafikolyckor där man "överraskats" av halt väglag. Överraskas? När man dagligen varnas för halt väglag och liknande. Och när man ser hur alldeles för många av fordonsförarna beter sig med höga farter och allra vanligast avståndet till framförvarande fordon. Dessa supermänniskor som tror sig hinna bromsa in vid ett plötsligt tvärstopp med endast någon meter tillgodo.

lassE

Bawar Ismail har en söndagskrönika 1/12 som uppskattas av många medborgare. Den är mycket bättre skriven än ett insändarförsök jag anmälde i samma ärende. Han skriver mycket bra i ärenden andra undviker av rädsla för SD-stämpeln. Så var rädd om Bawar, han behövs i ett Sverige mer och mer framstående som skenheligheternas paradis.

Zakrajo Topelio