Insändare: Kort sagt om riksdagen, ben i fisk, kepsar, klimatet med mera

Just nu pågår det ett ovärdigt spel i riksdagen av våra folkvalda. V, M och KD med stöd av SD vill köra över regeringen angående extra pengar till regioner och kommuner Men allt beror på något annat, nämligen att V är tjuriga för att de inte får sitta med och bestämma med S, C, L och MP och M och KD är förbannade på L och C för att de släppte fram Löfven som statsminister och inte Kristersson. SD är ett parti som följer M och KD. Vem var det som sa att det behövdes "fler vuxna i rummet"? Googla så får ni svaret.

Förbannad

Ben i fisken? Man förundras å det kraftigaste över denna nyhet. Ska inte barn lära sig att där finns ben i fisk som föda? Nej det ska vara benfri fisk minsann. Vilket joll. Snart heter fisken Findus är fyrkantig och bor i frysdisken. Barnen har snart ingen aning om nånting i dagens skola. Skärp er och undervisa även i hur mat är beskaffad i dess naturliga form.

DDT

Svar till Helena: Jag kommer inte att ändra uppfattning om kepsarna. Till vanligt folkvett och god sed hör att man tar av sig på huvudet inomhus. Det är snarare du som gör en hönsgård av en fjäder. Detta liberala daltande och detta tjafsande om att individen alltid, till varje pris ska få sin vilja fram är motbjudande.

Larz Gustafsson, Gävle

Klimathotet är en ren lögn. Undrar varför så många har gått på klimatagendan? Den stämmer inte alls med verkligheten. Att skrämma upp befolkningen med det ena och det andra, är näst intill sjukt. Klimatagendan är enbart en politiskt agenda, har ingenting med klimatet att göra. Vår planet skulle må så mycket bättre om man skrotade dem som styr och ställer och att folk börjar tänka till själva, än att hela tiden bli lurade av dem som sitter på makten och pengarna.

Klimatagendan är fake

Svenska staten, svenska politiker och svenska rättsväsendet, inse att ni håller på att förlora kampen mot kriminaliteten. För alla långsamma utredningar och alla rättsprocesser som tar månader och år samt all strävan mot mänskliga rättigheter gör att de kriminella ligger hästlängder före. Kan man inte ta snabba och kraftfulla beslut har vi inte en chans mot de kriminella elementen. Dags att tänka om?

lassE

Alderholmen: I flera månader har grusplan utanför Lakritsgränd varit gratis att stå på. Helt plötsligt utan att sätta upp skyltar om p-förbud blir bilarna lappade. Otroligt dåligt skött. Nu finns det två stora grusplaner som det inte görs någonting åt. Vad har Gävle kommun tänkt göra med dessa grusplaner? Det ser ju inte snyggt ut. Har man några som helst planer, eller ska det se ut som det gör där nere? Vad sägs om gräs, bänkar och lite belysning? Åtminstone med den som ligger precis vid huset. Ingen fin utsikt för dem som har balkong ut mot vattnet

Blir så trött

I GD den 26/12 2019 uttalar sig Evelyn Klöverstedt att alla måste dra sitt strå till stacken. Då blir frågan till Evelyn: Vilka strån har ni dragit till stacken? Om detta är honnörsord som gäller för alla nämder i Gävle kommun, så kan våra dagbarnvårdare få behålla sina futtiga tusenlappar. Eller kan det vara så att de flesta dagbarnvårdarna finns i kommunens ytterområden? Då förstår jag beslutet för det fattas pengar till investeringar i centrala Gävle.

Lutfisktorparen

Vill rikta ett stort tack till ungdomsgården Vävaren i Strömsbro. Så många år som ni engagerat er i våra ungdomar och haft så många fina aktiviteter. Senast nu en skidresa till Järvsö. Ni gör ett fantastiskt viktigt arbete för ungdomarna och jag hoppas att Gävle kommun också inser hur viktiga ni är och stöttar er verksamhet. Alla vill att ungdomar ska ha en bra fritid och ni bidrar på bästa sätt.Än en gång tack för ert engagemang.

Mamma och mormor

Hur kan Gavlegårdarna skicka hyresavin till inkasso när jag har det på autogiro? Hur många med mig är drabbade? Önskar en ursäkt till alla hyresgäster från er samt att ni tar kontakt med inkassobolaget och berättar att det var ett datafel.

Nisse