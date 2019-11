Insändare: Kort sagt om sjukresor, Brexit, tomgångskörning och ekonomi

Svar till "Än så länge lantlolla": Du har fått hjälp med taxi till bussen men är uppenbarligen inte nöjd och väljer då att spela jeopardy med din syn. Var tacksam över att vi faktiskt får hjälp att ta oss till sjukhuset, även om det som i ditt fall inskränker lite på din bekvämlighet.

Oxå lantis

Vad är Boris Johnson ute efter? Försöker han göra Storbritannien till ett skatteparadis efter att han slipper EU:s alla pålagor? Storbritannien har redan väldigt många miljadärer och de befinner sig politiskt inom Torypartiet som förväntas vinna. Har jag fel, eller?

Siffernisse

Har taxi undantag vad gäller tomgångskörning i stan? Det spelar ingen roll om det är sommar eller vinter, nog står taxibilarna och går på tomgång alltid.

Miljövän, hihi

Läser med förfäran att de flesta kommuner i landet måste spara. Sparandet görs med fördel på äldreomsorg, skola och hälsovård. Läser parallellt om en minister i Irak som lyfter svenska bidrag under flera år. Varför dras det aldrig in på invandring och integration? Finns det ingen modig regeringstjänsteman eller kvinna som vågar redovisa totalkostnaden för invandring och integration? Drog man in på allt Sverige ger bort, bistånd med mera, kanske till och med en pensionär fick lönehöjning.

GH