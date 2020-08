Insändare: Kort sagt om smitta, läkare med mera

Smitta sprids visst inte i skolan... Folkhälsomyndigheten har givit rekommendationen att inga sammankomster med fler än 50 personer ska anordnas. Då förvånas många av oss lärare när vi i välkomstmail från våra rektorer bjuds in till frukost för hela rektorsområdets personal, stormöten i aulan etc. Men! Hur tänkte man där? FHM rekommenderar även alla som kan att arbeta hemifrån men detta gäller inte i skolan trots att många arbetsuppgifter såsom möten, sambedömningar med mera lika gärna skulle kunna ske digitalt. Hur ställer sig Regionens smittskyddsläkare, grundskolechefen och gymnasiechefen till detta?

Förälder - nu och i framtiden

Till "Moster" angående att texta. Jag är snart 65 år och har aldrig brytt mig om att skriva skrivstil. Jag har i alla år textat mitt namn när jag skriver under. Raden där det står "namnförtydligande" brukar jag lämna blank eftersom min namnteckning ändå kan läsas av vem som helst ändå, och det ser fånigt ut med en rad med min namnteckning och så en rad under med namnförtydligande som ser exakt likadan ut..... Hittills har ingen protesterat under alla år. Och att en textad namnteckning skulle vara lättare att kopiera, det har jag ingen aning om, men min textning tycker jag i alla fall ser hyfsat unik ut och kan inte förstå varför den skulle vara lättare att kopiera än nån namnteckning som ofta inte går att läsa?

Peter

Nu har dom styrande i Gävle kommun hittat en ny strategi. Nu vill man börja ta bort läkarna som vi gamla känner oss trygga med. Ökad flexibilitet säjer man. Nu vill man att gamla som inte kan möta läkare via video ändå ska göra det,vilket då i verkligheten betyder att man inte har möjlighet att få träffa sin läkare. Det är många äldre som avlidit i covid-19. Är det här nästa steg?Tänk att vi äldre kostar så mycket. Jag skulle tro att det inte är äldre människor man riktar in sej på för att få röster vid nästa val. Vad kommer man med nästa gång?

75-åringen