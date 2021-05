Insändare: Kort sagt om trafik, Brynäs, Gävle med mera

En djup, djup ursäkt till dig, stackars cyklist, som jag sånär körde på vid Skolgångens norra utfart mot S. Kungsvägen i lördags kväll. En påminnelse till alla oss bilister vilka katastrofala konsekvenser det kan bli, när vi släpper koncentrationen ens för några sekunder. Tack och lov hade du skarpare reaktionsförmåga än jag och kunde avvärja faran, men jag skulle ju så klart ha stannat! Skäms på mig.

Skamsen, men lättad.

Tack Bengt för dina rader den 14 maj, om hur Brynässituationen hanteras av utomstående personer, bland annat av så kallade professionella sportkommentatorer och lokala politiker som försöker vinna politiska poäng i denna tragiska situation. Man blir mållös!

Medlem i BIF

Tack Bengt! Har inte kunnat skrivit bättre angående fördömandet av Brynäs som idrottsförening. Kalkonpartiet tycker jag ska rensa i egna led innan de öppnar näbben.

Greger på Brynäs

Äntligen börjar det se lite ljusare ut för klubben trots Sportbladets massiva drev och kanske deras uteblivna skadeglädje då herrlaget överlevde SHL-kvalet.

IJ, Hallstavik

Replik till Erik Holmestig: Ni chansar med våra skattemedel för ert drömprojekt på Näringen där ni planerar en kapitalförstörelse utan dess like. För det är inte många näringsidkares byggnader som framstår som några rivningsobjekt precis. Det är lika illa som rivningen av Böndernas Hus. Samtidigt driver regeringen på med sina egna dyrbara drömprojekt som höghastighetståg. Även där en miljöförstörelse av massiv omfattning. Kommer verkligen Trafikverket att ställa upp på era planer? Det verkar inte så. När man läser om regeringens fördelning av skattemedel. Nej, håll er till dubbla cykelvägar inne i Gävle. Det verkar mer vara på er planeringsnivå!

lassE

Fånflabbare, vad är ert problem? Uppenbarligen är ni långt ifrån så vuxna som ni ser ut att vara. Går man runt och skrattar åt sina medmänniskor bör man söka vård.

Larz Gustafsson, Gävle

Handla lokalt! Nu när vi äldre har fått våra vaccinationer kan vi gå tillbaka till våra mataffärer igen. Vi har handlat i vår affär Ica Sohlbergs hela tiden men följt FHM:s rekommendationer.

Pär och Helga

Kom ihåg ni alla arbetssökande som blir sjukskrivna, att se till att är fullt arbetsföra innan ni varit sjukskrivna ett år. Arbetsförmedlingen informerar inte dig! Överstiger ni ett års sjukskrivning som arbetssökande så hamnar ni i det djupaste helvete. Er inarbetade A-kassa försvinner. Heja AF och Sverige! Se till att hålla dig arbetsför! Ingen cancer, ingenting.

Anneli S, stupstocken

Svar till "Läsare, skattebetalare": Jag kan hålla med om att öppettiderna kunde vara bättre, men en fredag (klämdag) klarar du dig utan bibliotek. Den 1 juni öppnar det provisoriska biblioteket på Nygatan 25. Du resonerar också precis som så många andra, "vi skattebetalare betalar era löner", när det gäller offentligt anställda. Men, det här är viktigt att komma i håg: De betalar också skatt! Deras löner kommer inte från något hemligt konto. Tänk först- skriv sen...

Torbjörn B, biblioteksbesökare

Svar till signaturen "Bildandet av Israel 1948 blev en flopp": Jag tror att den flesta ledarna i FN måste hållas ansvariga för brott, korruption, kidnappningar, påtvingade försvinnanden, arresteringar för samverkan med regimerna och allvarliga kränkningar i hela världen. Men enligt FN:s stadgar är alla dessa brott är oacceptabelt, de fördöms. Den som gör detta måste hållas ansvarig rent teoretiskt.

En kurd

Detta är en syn från fönstret som vi har ofta på parkeringen S. Rådmansgatan (bilden ovan). Vad är det som brister hos de människor som skräpar ner på detta vis? Vet att fastighetsförvaltaren är duktig på att städa här varje förmiddag i veckorna. Det är ju mycket mer skräp i dag generellt i staden vilket är ett tecken på omogna människor som inte tar ansvar för miljön. Indirekt så blir det en kostnad för varje enskild person för att ta hand om skiten. Ett eldorado för skrikande måsar och storråttor.

SK

Jättetack till Benita och två killar på Konsum Söder som hjälpte mig i posten då jag klumpigt nog tappat bort koden till paketet jag skulle hämta ut. Ni är fantastiska som hjälpte mig med ett leende, både killen i telefon och Benita och killen då jag kom.

Tacksam strulkund

Svar på KD:s debattartikel om indragna bidrag: Är det inte att kasta sten i glashus? Ni har en partiledare som är misstänkt för brott. Då kanske vi ska fundera på om partistöd ska gå ut till KD. Att ni tycker att Brynäs IF ska straffas för att två av deras spelare misstänks för brott är väl hårt. Ni vill tydligen sänka en stor förening. Brukar inte de som står Gud nära prata om förlåtelse? Nu får vi hoppas att övriga i kommunstyrelsen och i kommunfullmäktige är lite klokare och har mer förståelse än ni har.

Anders Sandin

Stötta Israel! Flera gånger per månad genomförs attacker mot Israel och det här har pågått i flera år. Men vi i omvärlden ser bara på, låter det ske och gör ingenting. Hur kan vi låta detta ske? När Israel väl försvarar sig mot dessa angrepp så demonstreras det på våra gator i Sverige mot Israel och flaggor bränns. Men hur kan ni då inte demonstrera när Israel hela tiden blir angripet? Är ni som demonstrerar för att Israel blir attackerade? Det här är galet! Vi måste ge stöd till och sympati för Israel och dess invånare som under flera års tid lever under ständigt förtryck.

Funderaren