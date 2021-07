Insändare: kort sagt om turistbyråns placering

Angående turistbyrån. Varför skall Gävle hela tiden ta rekord i dumheter? Ingen annan stad placerar sin turistbyrå på en plats dit ingen hittar. En turistbyrå ligger i anslutning till exempelvis tågstation/resecentrum eller i stadens centrum. Till exempel Stortorget eller gågatan vid Kommunhuset där den låg tidigare. Dessutom har man bara öppet fyra timmar om dagen och bara under vardagar. En turistbyrå skall vara öppen klockan 08-20, sju dagar i veckan då folk rör sig under dessa tider. Kanske kan vara lite kortare tider under vintern då Gävle inte är någon skidort direkt.

Eller varför inte: bygga en gigantisk permanent Gävlebock på den plats där den brukar stå och inreda som Turistbyrå?

DDT