Insändare: Kort sagt om vattenskotrar, trafik, vård med mera

Svar till Thomas Hellström 20/8: Hur kan du överhuvudtaget uttala dig i denna fråga? Du bor ju inte ens i kommunen där problemen finns, det kanske är okej att köra så som de gör där du bor, men här handlar det om ett samhälle där det bor människor!

Perslundabo

Välkommen själv till år 2020, Thomas Hellström! Läs Naturvårdsverkets skrivelse om vattenskoter i naturen och förklara sedan ditt arroganta svar på insändaren från signaturen "Perslundabo!" Läs på och välkommen sedan till den upplysta framtiden!

Nilz Phersson

Ännu en krock i korsningen Runebergsvägen-Majorsgatan den 20/8 kl 19.15. En rejäl smäll med tjutande däck och intryckt sida på ena bilen. Att gå ut här i området är förenat med dödsrisk. Här finns både äldre med rullatorer och små cyklande barn. Dessutom går skolbarnen denna väg. Ingen håller hastigheten som är 30 km/tim, oftast kör de det dubbla. Korsningen är livsfarlig!

Laglösa bilister

Funderar över vår missbruksvård. Är det rimligt att det är socialtjänsten som ska bedöma vilken vård man ska få. Jag menar inget ont om socialsekreterare men att vara mellan 25-30 år och bedöma människor som missbrukat i 40 år går ju inte ihop. Nej missbruksvården ska ligga på regionens bord med läkare och annan expertis. Sociala ska hjälpa till med att se till att folk har någonstans att bo efter avslutad behandling. Det är det de ska jobba med. Nu har de så mycket att göra med behandlingar. Frigör tid åt socialsekreterarna och låt regionen sköta vården så blir det här bra.

Micke

Sveriges politiker vill ju vara föregångare i mångt och mycket. Och är det något som vi är bäst i världen på så är det att vara aningslösa. SD varnade för detta men ingen lyssnade eller ville lyssna. Och nu är vi där. Ett otryggt och osäkert land med handlingsförlamade myndigheter och politiker. Men med strålande utsikter att bli världsledande inom bland annat vindkraft och grön omställning. Vilken tröst för oss medborgare!

lassE

Angående munskyddsdiskussionerna: Hur synkar detta med att vi enligt lag har maskeringsförbud i Sverige? Öppnar för fler kriminella att begå brott i och med att munskydd kan ses som normalt i samhället. Tänk färdigt innan ni inför något sådant stolleri för alla människor i samhället.

DDT

Svar till Magnus Isomäki, M, GD debatt 22/6: Ja gärna, jag vill ha tillbaka Bilprovningen, apoteket, all sjukvård till det offentliga, all åldringsvård tillbaka, all undervisning tillbaka. Gärna tillbaka till staten. Det var faktiskt bättre förr.

Rätt ska vara rätt

Ja Magnus Isomäki, vi som fattar att avreglering leder till högre priser och snett utbud, Sandviken har varken statligt apotek eller bilprovning. Händigt va? Då ledde alltså den så kallade valfriheten till att vi får hålla till godo med det som finns även om jag vill välja statligt. Vad bra det blev då. Ids icke kommentera testen av dravlet i debatten. Vi som varit med ett tag bör ha klart för oss var moderater står i egenintressefrågan och skattepolitik: "Ta från de fattiga och gör det gynnsamt för de rikare." Även om Moderaterna lockade med jobbskatteavdrag. Räkna ut hur mycket fem procent är på 25 000 respektive 65 000 före skatt och tyck som lågavlönad, vad bra!

Å. A.