Insändare: Lägg inte ansvaret på företaget

Att ett företag behöver få in pengar borde inte vara något nytt för någon. Kommunen via skatter och avgifter. De privata genom att någon betalar för deras vara. Om inte du betalar gör någon annan det såsom Google via reklam och sökfördelar. Nu till huvudfrågan.

Är det inte så att Gävle parkeringsservice AB tidigare valt att betala Easy park men slutat med det och på så vis lagt över det betalningsansvaret på de som parkerar? Detta för att stimulera användandet, komma undan kostnadsmässigt på flera plan och nu vill tjäna ännu mer pengar? Varför väljer Gävle Parkeringsservice AB att lägga ansvaret på företaget utan att öppet berätta om sin del i det hela? Rätta mig gärna om jag har fel.

Undrande bilist