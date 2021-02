Insändare: Låt Sjödin och Molin ta över för att rädda Brynäs

Det är fantastiskt att Brynäsfans har samlat in en miljon kronor fastän tidigare pengar har slängts i sjön! Vi Brynäsare måste ställa upp för att rädda Brynäs nu.

Just nu är det viktigaste att göra en rockad genom att ta in Sjödda och Molin för att rädda Brynäs genom back to Brynäs basics.

Örebroaren Peter Andersson behöver inte sparkas utan får en timeout samt tar över juniorerna i stället. Därmed tar Sjödda över med Molin för att rädda Brynäs.

Problemet är att styrelsen och Peter Andersson försöker förändra identiteten och spelsystemet, det vill säga Brynäsandan och Brynässpelet som gett 13 SM-guld och gjort att Brynäs har varit i högsta serien sedan 1960. Ett viktigt faktum är att Brynäs endast en gång vunnit SM-guld med en tränare utifrån, vilket skedde med Melin 1999. Övriga tolv SM-guld har tagits med tränare från Brynäs.

Styrelsen har ansvaret och måste agera!

Sjödda och Molin kan rädda Brynäs. Styrelsens prestige hindrar detta eftersom att styrelsen och ledningen ska bygga en ny identitet och kultur. Detta började med videon om Brynäs historia som visades 2019/2020 på jumbotronen i Gavlerinken där Thure Wickberg inte nämndes för skapa den nya identiteten genom att sudda ut historien.

Thure Wickberg är Brynäs största ledare genom tiderna. Han byggde upp Brynäs till vad Brynäs är i dag. När Tigern fick frågan att få tröjan hissad i Gavlerinken svarade Tigern: ”Först Thure”!

Jag varnade medlemmarna på Brynäs årsmöte i somras att Brynäs styrelse saknar hockeykompetens.

Sjödda kan styra upp detta och han har redan bevisat att han kan leverera mer än 20 procent bättre resultat än Peter Andersson. Brynäs var på slutspelsplats och Sjödda hade 1,4 poäng per match när han fick sparken av nuvarande styrelsen jämfört med 1,2 poäng per match för Peter Andersson.

I Brynäs handlar det om att prestera och leverera resultat.

Det räcker med att förstafemman producerar samt övriga femmor spelar defensivt med fokus på 0-0 samt hjälper Ersson. Den NHL-draftade junioren Viktor Persson måste få chansen, men i stället värvas en Örebroback som lyckas prestera -6 på 5 matcher. Samma med NHL draftade junioren Ljungkrantz som måste få chansen.

Sjödda pratar alltid om att spela med tålamod eftersom spelarna kommer alltid att få några målchanser per match.

Brynäs spelar utan tålamod och håglöst den här säsongen. Sjödda kommer även att utveckla juniorerna på samma sätt som Sjödda skolade in Victor Söderström till att bli en toppback med NHL-kontrakt. Glöm inte att Molin spelade en hel juniorkedja mot Leksand förra säsongen, det vill säga Birgersson, Kvist och Ljungkrantz.

Ljungkrantz tog chansen och gjorde ett mål mot Leksand men med Peter Andersson har han inte fått chansen med mer än några sporadiska inhopp. När Tigern var tränare säsongen 1979/80 vågade Tigern satsa på fem juniorer samma säsong som Brynäs vann tionde SM-guldet 1980!

Styrelsen måste agera eftersom Brynäs är i botten av SHL!

Risken är mycket hög att Brynäs åker ur och en epok i svensk hockey är över. Brynäs kärnkompetens är hockey! Brynäs spelsätt samt Brynäsanda är det som genererat 13 SM-guld, förändrat svensk hockey samt öppnat dörren för svenska spelare till NHL.

Back to Brynäs basics är den enda identiteten som Brynäs behöver där Sjödda och Molin är riktiga Brynäsare som kan rädda Brynäs! Sjödda räddade Brynäs till slutspel efter att Melin sparkades. Molin räddade Brynäs från kval när Sundkvist sparkades. Tillsammans kommer Sjödda & Molin rädda Brynäs.

Viktigt att styrelsen vet är att styrelsen måste agera för Brynäs bästa, om inte kan medlemmarna neka styrelsen ansvarsfrihet på nästa årsmöte.

Tomas Persson

Medlem i Brynäs, Brynäs 73:or, Brynäs A-Juniorer 89-91 för Bäckis & Kock, 128 matcher för Northeastern Huskies Division 1 College Hockey 1992-1996, Summa Cum Laude 1997. Förmodligen den första svenska hockeyspelaren och Brynäsare med en Harvard MBA (Class of 2004)