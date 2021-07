Insändare: Många icke-rökare hoppas på en annan rökpolicy i Välfärd Gävle

Jag läste i GD angående Missförhållanden på Furugården. Välfärd Gävle hade själv anmält sig om dessa missförhållanden. Såg även att dom skulle arbeta kring en punkt hos Furugården, gällande rökpolicyn.

Välfärd Gävle har ju en rökpolicy.

Vill med detta bara säga: Det kanske är dags att se över andra boenden också, gällande rökpolicyn….

Är Välfärd Gävles rökpolicy så här: Personalen får gå ut, när man känner sig röksugen och lämnar då sin kollega kvar, som är plikttrogen och sköter sitt arbete hos våra boende. Personalen får gå ut i sina arbetskläder och röka, inte bara under sin egen rast. Röka kan man göra nära byggnaden som man arbetar i. Det sedan ok att gå in till våra boenden och sköta omvårdnaden.

Vi har en chef som tillåter detta.

Vi är många icke-rökare som hoppas på en annan rökpolicy i Välfärd Gävle.

Tillsvidareanställda uskor