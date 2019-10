Insändare: Moderaterna är vilse i hospicefrågan

Replik till Patrik Stenvard och Camilla Strömberg, M: Ni politiker pratar på om så kallat hospice. Ju mer ni pratar, desto mindre trovärdiga men desto mer inkonsekventa blir era budskap.

Först kräver några av er politiker, ni från M tillsammans kollegorna i L och KD, att det måste byggas ett helt nytt hus för hospice vid just Gävle sjukhus.

För en skattebetalande väljare utanför Gävle, framstår det som orättvist att er stora investering ska bekostas av folk i till exempel Sandviken eller Ockelbo. Politiska nybyggen ska ju vanligen betalas med skattemedel, våra pengar.

Då är plötsligt svaret från er M-politiker att ”Vi säger heller inte att det är just skattemedel som ska bekosta detta”. I stället säger ni att det stora nybygget i Gävle nog kanske kan ske ”med delvis offentlig finansiering.” Jag oroas/roas över att behöva upplysa två (offentligt välfinansierade) politiker om den synonyma betydelsen av skattefinansiering och offentligfinansiering. Nåväl.

Så långt inkonsekvensen rörande era förslag till finansiering. Nu till lokalisering.

Det visar sig då att ni M-politiker nu tar öppet avstånd från kollegornas krav på just lokaliseringen! Av debatten framgår att ni med L och KD, i motioner och interpellationer till regionfullmäktige, tidigare föreslagit att hospice skall etableras vid just Gävle sjukhus. Men nu gäller i stället tydligen att ”Vi moderater säger inte att ett hospice behöver vara i just Gävle”.

Finansiering? Lokalisering?

Azrael