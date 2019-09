Insändare: Monitor ERP Arena är ju inget särskilt roligt namn

Gavlerinken byggdes av Gävle kommuns fastighetsbolag Brynäs Bygg (namnändrat till Gavlefastigheter) och invigdes 28 september 1967 som ersättning för Gävle isstadion och rymde då 9 062 åskådare. En del av finansiering kom från Gävlebor som satte in pengar på ett konto i Sparbanken (Swedbank). Förbehållet var att pengarna skulle finnas kvar på kontot en viss tid och vara en del av säkerheten för ett lån till bygget. Jag gick i skolan då och hade inte råd med mer än symboliska 100 kronor. Man fick en gyllene sparbanksbok som kvitto på insättningen.

Gavlerinken köptes av Brynäs IF under 2005 från Gävle kommun och under mitten av 2006 byggdes den om för cirka 160 miljoner kronor med Skanska som totalentreprenör. I samband med ombyggnaden köptes namnrättigheterna av det godisföretaget Leaf och arenan bytte därför namn till Läkerol Arena. Den ombyggnaden finansierades av Brynäs IF och alltså användes inga av Cykelåkes skattepengar till det. Gävle kommun har i och för sig varit sponsor men också hyrt lokaler av Brynäs.

Den 3 juni 2014 blev Gävle kommun huvudpartner till Brynäs IF i ett avtal som sträckte sig över fem år. Som del av samarbetet köpte kommunen namnrättigheterna till arenan och döpte om den till Gavlerinken Arena.

Den 20 september 2019 blev det namnbyte till Monitor ERP Arena som en del av ett sponsoravtal.

Jag håller med om att det nya namnet inte är lika roligt som till exempel Cloetta Center i Linköping, men det är väl inte så många arenanamn som är särskilt roliga!

”Monitor Hockey Arena” hade varit bättre eftersom det grovt kan översättas till ”Kolla på Hockey”!

Torbjörn Edlund (har också cykel)