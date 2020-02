Insändare: Ni bortser från vad som hänt under åren fram till 2015

Demokratin i Sverige ifrågasätts av de två erfarna skribenterna Lasse Ekstrand och Olle Ljungbeck i Gefle Dagblad den 19 februari.

De gör det med utgångspunkt från vad som hänt de senaste fem åren. Vad demokratin har uppnått under åren fram till 2015 under de 100 åren innan dess bortser de helt ifrån. Så var ju Sverige en lysande stjärna i den politiska världen så sent som 2008.

Alliansregeringen med Reinfeldt som statsminister, Carl Bildt som utrikesminister och Anders Borg som finansminister fick då internationellt beröm för sin ledning av Sverige under det omvärlden var i kris.

Trots den stora invandringen från Syrien under åren runt 2015, som berodde på inbördeskriget där, har våra offentliga verksamheter klarat sitt uppdrag så att de flesta som lever och bor i Sverige idag kan leva ett drägligt liv. Socialdemokraterna har dock inte fått beröm för sitt styre under de senaste fem åren.

Jag tror de hade haft mycket högre röstetal i de återkommande opinionsundersökningarna under de senaste åren om de hade valt att gå i opposition. I stället har man bildat en allians med tre udda mindre partier med helt olika politiska program.

De politiska partiernas medlemstal minskar men fler svenskar har idag möjlighet att följa vad som händer i den politiska världen än tidigare. Demokratin i Sverige står stark. Den tillåter att sådana som Lasse, Olle och Björn får uttrycka sig i skrift och på annat sätt utan att bli inlåsta eller till och med avrättade.

Att berätta hur Fattigsverige förvandlades till ett land som många vill invandra till och som har en av världens högsta levnadsstandard tror jag både Olle L och Lasse E har bättre förutsättningar att göra än vad jag har.

Björn Frankson