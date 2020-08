Insändare: Nu är våldet här i vår region – på riktigt

Exemplen har även visat sig för de som varnat som konspirationsteoretiker och andra skällsord för att detta inte påverkar en för stunden. Man har blundat helt enkelt och gjort för lite väl när problemen väl kommit för nära.

Gävleborg och Gästrikland har hittills varit tämligen förskonade för den våg av kriminalitet som drabbat Sverige de senaste 15-20 åren. Nu är vi inte förskonade längre. Bilbränder är nästan vardagsmat, knarket flödar och nu skottlossningar. Dags för politikerna att vakna, främst på högsta ort, Löfvén c/o. Det är ytterst välkommet att både SD, partiet som varnat för detta sen de kommit in i folkförsamlingarna och Moderaterna fått upp ögonen för dessa problem. Responsen har som väntad varit låg från partiet som haft makten under den största delen av denna tid, Socialdemokraterna i dessa frågor.

"Om det tillåts fortsätta utan åtgärder är det väldigt troligt att man inom några få år inte ens höjer på ögonbrynen för en skottlossning eller granatattack", var de ord jag skrev för snart ett år sedan i GD, kan inte mer än säga att jag hade rätt. Lätt att vara efterklok, men nu är inte rätt tid att prioritera prestige.

Läget är akut. Dags att skärpa straffen, hyra fängelseplatser utomlands, ge polisen spelutrymme och utvisa de som döms till utvisning. Ty, detta är en fråga om liv och död, bokstavligt talat.

Rasmus Brixemarker