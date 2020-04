Insändare: Öppna gymnasieskolorna igen – för elevernas bästa

Den 18 mars gick alla Sveriges gymnasieskolor och högre utbildningar över till distansundervisning.

Utbildningsminister Anna Ekström sa i TV4 Nyheterna den 12 april att argumentet för varför just gymnasieskolor är stängda när grundskolorna hålls öppna är att gymnasieelever reser längre.

Det stämmer visserligen, men då undrar jag: Är smittorisken högre för ett fåtal elever som sitter på ett halvfullt tåg två gånger per dag, än en stor skara grundskoleelever som trycker in sig i en trång buss till och från skolan, kanske flera gånger per dag? Dessutom gick det i Sverige drygt 1 060 000 elever i grundskolan och 350 600 elever i gymnasieskolan läsåret 2018/2019 (enligt Skolverkets statistik).

Att undervisningen skulle kunna utökas till helger och sommarlov om gymnasieskolorna hålls stängda en längre tid, vilket regeringen tidigare öppnat för, tycker jag inte kommer på fråga. Det är redan påfrestande för både elever och lärare och än värre skulle de bli om denna isolering fortsätter i nästan två månader till, det vill säga terminen ut.

Speciellt när människor utanför gymnasieskolan rör sig som de vill, trängs i affärer och svettas på gymmet. Därför är det svårt att förstå varför gymnasieskolan ålagts med så hårda restriktioner.

Jag vill dock uttrycka tacksamhet till regeringen och Folkhälsomyndigheten som släppt något på regeln och beslutat att mindre elevgrupper nu kan få besöka skolan för att genomföra praktiska moment som är avgörande för deras slutbetyg. Det visar att ni lyssnar och tar hänsyn till eleverna. Tack.

Ändå måste jag säga att ovanstående inte är det enda problem som uppstått i spåren av distansundervisningen. Extra påtagligt blir det för de elever som förväntas ta studenten till sommaren. Inte bara berövas många av dem sitt studentfirande, dessutom får de inte umgås med sina klasskamrater i skolan den sista tiden.

Andra orosmoln är bristen på socialt umgänge, konsekvenserna för den psykiska hälsan och allra främst faran för de ungdomar som far illa och utnyttjas i hemmet, där skolan varit deras trygga hamn.

I SVT:s Aktuellt den 20 april intervjuades en av Sveriges främsta experter på barn och corona, läkaren Jonas Ludvigsson, som anser det viktigt att Socialstyrelsen förtydligar att riskgruppsbegreppet inte gäller barn. Han tynger även detta genom att nämna att nästan 40 000 människor, vid tillfället för intervjun, avlidit till följd av covid-19 i USA och att man tror att endast tre av dem är barn.

Så med försiktighet, medvetenhet och respekt: Öppna gymnasieskolorna igen. För elevernas bästa.

Kub