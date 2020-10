Insändare: På 100 000 år hinner det hända mycket

Diskussionen är i full gång om klimatet och slutförvaring av kärnavfallet. Sutförvaringen som är tänkt ske i Östhammar. Dock har MP återigen viftat med att strålningen håller på i 100 000 år utan tänka till vad det innebär.

Hur lång tid är 100 000 år? Det kommer att bli ett istider och värmeböljor. En istid är svår att överleva för en människa och djur. Så det har nog ingen betydelse om det finns strålning kvar. Dessutom är det cirka 400 000 generationer.

När det pratas om skador låter det som det är våra barn som drabbas. För att ha lite perspektiv hur lång tid 100 000 år så är det 50 gånger längre än den tid som enligt bibeln har gått sedan Jesus föddes och vår tideräkning började.

För cirka 15 000 år sedan var det istid och hela Sverige var täckt av is. Denna is låg kvar i 3 000 år. Under 100 000 år kommer det att ske flera istider och värmeperioder.

Under 100 000 år kommer det att hända mycket som troligen är flera gånger värre en eventuell strålning som läcker ut. Troligen kommer frågan upp på regeringens bord. Hoppas att nu S kan hålla mot ett fyraprocents-parti som tydligen bestämmer allt i denna regering.

Stiganders