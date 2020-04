Insändare: Plötsligt duger vårdpersonalen

Nu duger de! Nu hyllas de! De som arbetar inom alla former av vård. De som slimmats och slimmats, år efter år, av alla former av politiker och kostnadseffektiva ekonomer. De som haft en övertro på teknikens under. De som nu lovar guld och gröna skogar.

Jag tycker ni ska dra på er skyddskläder och gå ut för att hjälpa den vårdpersonal som ni förföljt under så många år. Hur lät det från vissa partier när man införde det så kallade jobbskatteavdraget? Jo, man tog just sjuksköterskor som exempel. För de skulle visst få ganska mycket mer i månaden. Men man nämnde inte att de själva och alla höginkomsttagare skulle få tiotusentals kronor mer i månaden.

Man nämnde inte att man troligen behövde slimma olika vårdformer för att få ihop till dessa skattesänkningar.

Och hur lät det nyligen från ett visst parti som tog bort källskatteavdraget för att det var synd om våra höginkomsttagare?

Sedan har vi partierna som hellre frossar i att bli världsledande inom dyrbara miljösatsningar och anser att vi har råd att ta hit människor från hela världen.

Nej, ut på fältet och se vad ni har ställt till med i stället för att stå där och berömma dem som ni ha förföljt i så många år.

lassE