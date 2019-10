Insändare: Röstfiska någon annanstans än i livets slut, tack!

Vi kommer alla att dö, det hör till de få saker som är säkra här i livet. Nu ska till och med den här frågan tydligen bli föremål för våra kära politiker, som vill ha konflikt och kiv om även vårt döende, det mest privata.

För närvarande bråkar Centerpartiet i regionen med Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraterna. Ett råkurr inom det som en gång var Alliansen. För många av oss andra seglar deras interna kivande över våra huvuden.

Politikerna slänger omkring ord och begrepp som säkert är hämtade från sjukvården, men som det är tveksamt om politikerna behärskar. Eller vad sägs om följande katalog: ”de palliativa vårdformerna”, ”brytpunktssamtal”, ”allmän palliativ vård”, ”specialiserad palliativ vård”, ”trygghetsplatser” och ”hospice”. Tala om förlorad markkontakt!

Allt politiskt kattrakande med tjusiga ord, slutar ändå i att det ena politikerlägret med M, L och KD vill bygga ett nytt hus för skattemedel i just Gävle, medan det andra lägret (C) tycker att det är orimligt att använda Sandviksbornas, Hoforsbornas och Ockelbobornas pengar för att förse Gävleborna med ett splitter nytt hus vid just Gävle sjukhus.

Amatörer som uppträder med lånta fjädrar och fina begrepp, som låtsas kunna något om medicin, väcker inte respekt.

Röstfiska någon annanstans än i livets slut, tack. Låt sjukvårdspersonalen hjälpa oss när det är dags att ta farväl, oavsett var vi dör. Våra skattepengar ska användas till just det, men inte till skrytbyggen i Gävle.

Azrael