Insändare: Sanningen om Storviksbadets räddning

Ett nederlag i badfrågan skulle bli en allvarlig prestigeförlust för dessa partier. S, L, C har gemensamt och envist drivit att badet ska rivas av från gång till gång olika skäl, en hel del krystade. Forumgruppen påvisade att rustningsbehoven inte var akuta men det nonchalerade de tre partierna och drev frågan om rivning vidare. Medborgarprotesterna blev starka men de tre envisades.

En liberal fullmäktigeledamot gick ut i pressen och meddelade att han inte skulle rösta för en rivning. En ledamot i C sade sig också komma att rösta emot. Alltså ingen rivning. Eftersom detta var allmänt känt långt tidigare blir frågan varför tilläts det i L och C att fortsätta en process som var dömd att förloras? Hoppades man på någon okänd kraft från ovan?

Vid demonstrationen den 9 juni meddelade C-ledamoten att hela C skulle rösta mot en rivning. Då berättades det att S och L var i panik inför denna utveckling. Naturligtvis såg de framför sig att samarbetet mellan de tre skulle upphöra, risk för att de skulle förlora makten och därmed förlorade kommunalråds- och ordförandeuppdrag med allt vad det skulle innebära för dem personligen. I det sammanhanget grep Göranssonska fonderna in för att rädda badet. Eneström säger i intervju att de hade avvaktat utvecklingen men när de såg vad som var på väg att hända grep de in för att rädda badet. Jag tolkat uttalandet som en inkompetensförklaring av kommunledningens agerande. Och helt plötsligt var alla för att rädda badet – konstigt när S och L en vecka tidigare hade varit rabiat starka motståndare till att ha kvar badet och enligt tidigare uttalanden inte av ekonomiska skäl. Uppenbarligen såg de tre partierna en möjlighet att hålla ihop så att S fick behålla makten och de andra två härligheten.

Måndagens kommunfullmäktige fick då också ta debatten om att omedelbart öppna badet, efter vissa hanterbara åtgärder. S, L, C avfärdade det av diverse krystade skäl, bland annat att renoveringsarbetena skulle starta omedelbart, vilket skulle hindra badandet. Ett löjligt och ohållbart argument. I hela mitt arbetsliv har jag hanterat diverse större och mindre anläggningsarbeten och vet att först måste planering, framtagande av handlingar med mera göras. Inget kan ske förrän sommaren är slut för under semestertid sker inget och planering med mera kräver säkert en månads arbete till det. Alltihop avslöjar att S har tvingats in i ett hörn och har svårt att smälta det för de ville ju egentligen riva badet och så ville de nog visa att de har makten. Men hurra för att badet blir kvar!

Olov Göransson

fd L nu medlem i M