Insändare: Shakespeare, gullvivan och kulturen

Krattande gården dyker avbildade blomma upp i mitt blickfång, samtidigt aktiveras mina betingade reflexer och får mig associera till en tidigare insändare, "Kultur eller inte – det är frågan". Upplyst av kulturredaktören borde jag lära mig skilja de bredare kulturbegreppen från de kvalitativa kulturbegreppen.

Koxande in i blommans blompip leder det mig till följande tankar. Hur gjorde Shakespeare för att skilja de breda kulturbegreppen från de kvalitativa? I Cymbeline akt 2 talar han om "The crimson drops in the bottom of a cowslip", och i "En midsommarnattsdröm" dyker gullvivan upp igen. Har tidsfaktorn avlägsnat naturkunskapen från kulturen?

För att till fullo kunna uppskatta Cymbeline, gäller att förstå innebörden av citatet, vilket vi antar Shakespeares samtida gjorde. För dagens nördar ugör diktarens blick för det karaktäristiska hos växterna essensen i hans produktion.

Nåväl utställningen Drivande skog på "Silvanum" var till gagn för såväl nördar som kulturister så ingen skugga ska falla över kultursidans upplysning om och presentation av naturkulturarrangemang. Blommorna betyder mycket i Shakespeares diktning, därav följande fråga till alla GD-läsare. Vad syftar Shakespeare på i ovanstående citat? (Ledning: Studera bilden)

Ove Lennström