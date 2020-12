Insändare: SHL-krisen – Stäng ned ligorna omedelbart

Den 16 december 2020 är smittan i Sverige värre än någonsin och SHLs fina ord och omsorg för samhället är sedan länge bortblåst. Jo, jag vet att SHL är en organisation där alla lag har representanter. Även Malmö, Brynäs, Oskarshamn och HV71. Mer om det nedan.

En rad av felbeslut har satt SHL i ett omöjligt läge. Ett läge där egoismen alltid vinner, blir det bra för min klubb så skiter jag i vilket. Detta har gjorts möjligt i en organisation där man röstar på samma sätt som ett dagis röstar när dom ska välja mellan lekparken och skogsdungen. Konsekvenserna för ligan är brutala och utgången självklar. Varför rösta när man på förhand vet utgången? 14 lag ska rösta om vad som är bäst för dom själva, det betyder i praktiken att tolv lag röstar på ett sätt, och två lag röstar på det andra sättet. Dom för tillfället starka bildar kartell. Svårare än så är det inte, oavsett vad man röstar om.

Första felet: Var att ställa in kvalspelet mellan SHL och Allsvenskan. Hade man löst kvalspelet på något extraordinärt sätt där exempelvis ettan i AS mötte lag 14 från SHL. Tvåan i AS mötte lag 13 från SHL (utan publik) i bäst av tre. Då hade diskussionen om osportslighet dött där och då.

Andra felet: SHL misslyckas med att ta beslut om säsongen 20/21 Det resulterar i att lagen sätter en blind budget efter bästa förmåga. Man vet på förhand att lagen som hamnade i botten av tabellen kommer att förstärka. Man vet på förhand att spelare kommer värvas under säsongen för de lagen som ligger pyrt till. Detta med noll publikintäkter.

Konsekvensen blev en ekonomisk kollaps i SHL som framförallt kommer visa sig 21/22. Inte ens dom lagen som värvade minst kommer ur detta oskadda.

Tredje felet: SHL Stänger inte för nedflyttning eller ställer inte in säsongen, trots att man i oktober ser vart det bär. Coronan sprids som en löpeld mellan lagen tidigt på säsongen, matcher flyttas, lag kan inte träna, lag kan inte spela matcher. SHL är officiellt en smitthärd. I oktober hade Linköping över 20 smittade, ändå valde SHL att spela vidare som om inget hade hänt.

I mellandagarna kommer det skilja ungefär tio matcher mellan det laget som spelat mest och det laget som spelat minst matcher. Vi följer protokollet! Det gick ju bra, eller? Brynäs är hårdast drabbat. Dels på grund av smittan i andra lag och dels på grund av smittan i egna laget!

SHL-pampen Johan Hemlin säger i GD att Brynäs får spela ifatt matcherna. Att det skulle bli fyra matcher i veckan, tre matcher i rad eller hur man löser det spelar inte så stor roll. Sporten är ju inte rättvis säger Hemlin. Nej Hemlin, sporten ÄR rättvis, troligen det mest rättvisa vi har i samhället. Det är ditt ledarskap din kompetens som brister. Eller är det något annat? Här står SHL nu, i en ekonomisk kris och en kollapsad serie.

Finns en lösning som räddar sporten, hedern och ekonomin. Men det är bråttom. Stäng ned ligorna omedelbart (nästan). Då kan klubbarna korttidspermittera spelare och personal enligt gällande lagstiftning. Klubbarnas ekonomi räddas och framtiden säkras. Vaccineringen påbörjas i dagarna och till säsongen 21/22 kan vi njuta av hockey med publik igen. Hockey som spelas av lag med något så när ordnad ekonomi, oavsett nivå.

Sportens förbannade upprättelse!

Innan ligan stängs, ska kvalspelet som ställdes in spelas klart. Tryck på backspace heeeeeela vägen till det inställda kvalspelet! Fortsätt där det slutade, fastställ upp och nedflyttning sen släcker vi lampan.

När vi tänder den igen är det dags för säsongen 21/22. 2020 glömmer vi bort! Det året har aldrig existerat. Ekonomin räddad, sportens heder upprättad och fansen har något att se fram emot.

Men CMore då? Cmore har inget frikort ifrån pandemins effekter, det är irrelevant.

PS Hemlin, Pandemin pågår fortfarande!

Dyngklumpen