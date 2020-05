Insändare: Självklart ska vi ha en förskola i Marma

Hela Sverige ska leva heter det så fint emellanåt, då landsbygdsmänniskor ska smekas medhårs, men sen…

FMB, Föreningen Marmabygden, hade sitt utomhusårsmöte vid Flottarkojan den 28 maj och beslutade då både om inställda arrangemang samt ett sporadiskt öppethållande av Flottarkojan under sommaren.

Ett extraärende, som fick alla närvarande att reagera kraftigt, var åter ett besparingsalternativ, som politikerna i Älvkarleby kommun nu diskuterar. Nämligen nedläggning av förskolorna i Gårdskär och eventuellt också i Marma!

Det vittnar om väldigt dåligt omdöme att under all oro under coronapandemin komma med dylika tankar och förslag.

Självklart ska det finnas en förskola både i Skutskär, Älvkarleby, Gårdskär och Marma. Varför? Jo, därför att barn är det dyrbaraste vi har och önskar inget hellre än en grundtrygghet och att få bli sedda redan vid unga år.

Att då börja transportera barn till andra orter är inte försvarbart! Som en kunnig i skolfrågor närvarande på årsmötet sa: Kan detta med eventuella stängningar bero på en dålig planering för nya förskolan i Älvkarleby, som nu inte fyller upp sina platser?

Det är samhällsekonomiskt dåligt, eftersom det begär mer av föräldrar och miljömässigt dåliga och onödiga resor. Vissa progressiva kommuner låter i stället skolor i glesbygden få nya elever – om det finns plats – från större tätorter och inte tvärtom! På landsbygden är det ofta större lek- och friluftsytor runt förskolorna och en lugn atmosfär.

Tack till er politiker, som vill bevara möjligheten för småbarnsfamiljer att bo även i Marma och Gårdskär!

Visa nu ert mod och slå fast denna princip och därmed skapa en framtidstro till honnörsorden hela Sverige ska leva även i Älvkarleby kommun

Samtliga årsmötesdeltagare i Föreningen Marmabygden

via dess ordförande Lars Gustafson