Här kommer en corona-hatarsång med melodi från 50-talslåten "Corrine, Corrina"

"I hate Corona, tell the World I do

I hate Corona, tell the World I do

I pray every day. It´s gone leave us soon

Corona, Corona

Corona, Corona

Corona, Corona

(slutfrasen)

I hate you so

Oh wirus don't you know

I hate you so."

lassE

Fotnot: Här en länk till Big Joe Turners version av "Corrine, Corrina" från 1956: https://www.youtube.com/watch?v=KFCXd9NanLY