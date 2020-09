Insändare: Skolplanen går stick i stäv med vad L och C står för på riksplanet

Skoldebatten är hetare än någonsin i Sandviken. Den handlar om ett antal hårt kritiserade beslut där kommunen redan har börjat stora förändringar. Stängningen av Jernvallsskolan, högstadiet i Österfärnebo och den alltmer centraliserade styrningen går i många fall går stick i stäv med det L och C står för på riksplanet.

Det finns fler än en C- och L-väljare från förra valet som känner sig helt lurade på sin röst. Man kan likna det vid att man röstade in en ulv i fårakläder. Ty det är smärtsamt uppenbart att C och L lägger sig platt för S samt de av S tillsatta tjänstemännen.

C och L anpassar sig till dess intressen och verklighetsbeskrivning i stället för att själva driva en aktiv och fristående linje i en för kommunen så viktig fråga . Man är således att se som en aktiv stöttare av den socialdemokratiska hegemonin i Sandviken och en röst på L och C lokalt är att se som en röst på S. Jag är övertygad om att detta inte var vad era väljare förväntade sig.

”De som har blivit berusade av makt och dragit fördel av den, om också bara för ett år, kommer aldrig att avstå frivilligt ifrån den”, konstaterade Edmund Burke för 250 år sedan.

Snart val