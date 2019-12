Insändare: Snart behöver inte SD kampanja, ni gör ju jobbet åt dem

Till er som skriver insändare om SD: Kan inte ni boka ett möte med partiet och föra er diskussion där! Jag börjar tröttna på att ni ger partiet gratis reklam och publicitet. Det är bara SD som tjänar på detta gnäll. Jag minns när partiet skulle tala här i Gävle och allmänheten skulle protestera genom att vända ryggen till. Varför? Jag själv valde att ignorera och stannade hemma. Hade det inte varit bättre att inte dyka upp än att gå dit och ge dem uppmärksamhet och publicitet? SD har laglig rätt att ha sina åsikter och att finnas till som parti. Ju mer ni gnäller desto större blir dem. Snart behöver SD inte lägga mer pengar på sin valkampanj för ni gör ju jobbet åt dem. SD kommer att finnas kvar som parti och det bästa vi som inte gillar SD är att ignorera dem.

Over and out