Insändare: Speciella riktlinjer från FHM för äldre beror på ökad risk, inte "åldringshat"

Svar till Sven Åsling: Det var kanske inte ni 70+ som åkte till Italien på sportlovet, men det var inte de som kom från Italien som spred viruset i samhället i stort.

Det var inte ni (?) 70+ som såg till att personal på äldreboenden saknade skyddsutrustning och utbildning, men ni röstade under 50 år fram den politik som mynnade ut i nedskärningar och privatisering.

Det var inte (?) ni 70+ som smittade ned vårdpersonalen, men det var ni som trasade sönder statskassan på 1980- och 90-talet så att vårdpersonal än i dag känner av konsekvenserna, som innebär att de inte har råd att vara sjuka.

Det var inte (?) ni 70+ som överbelastade vården, men det är ni som är 65+ som primärt belastar sjukvården, med cirka sex-sju besök per år, till skillnad från cirka 2,5 besök i snitt för åldersgruppen 7-64 år.

Det var inte (?) ni 70+ som beslutade om testning för er åldersgrupp, men beslutet beror på att det inte finns tester med bekräftad tillförlitlighet på individnivå.

Det var däremot ni 70+ som eldade sönder den här planeten. Det är vi som är yngre än er som får ta konskvenserna av det. Men vi fokuserar på fakta och lösningar. Inte ogrundat gnäll.

För övrigt säger experterna att äldre personer har större risk att dö ("older persons are at a significantly higher risk of mortality"). Speciella riktlinjer från FHM för äldre beror på ökad risk, inte "åldringshat". Diabetiker får speciella kostråd, är det också "särbehandling"?

Marcus, 37