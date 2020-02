Insändare: Stora kalhyggen som återplanteras med ett enda trädslag leder oundvikligen till monokulturer

Det är med blandade känslor jag läser debattartikeln ”Skogsägare i process mot staten – en orimlig historia” av Maria Jonsson, LRF och Lars Eriksson, Mellanskog.

Jag minns 1980 då skogsdebatten var som hårdast, under en tid då en skogsvårdsdirektör drack hormoslyr för att bevisa dess ofarlighet. Skogsbolagen hade förbrukat sina skogar, vad som återstod var bondeskogarna.

Det svenska systemet med 300 000 enskilda personer som äger hälften av skogsbeståndet är utmärkt, då respektive ägare har sin syn på det egna beståndets utveckling. Så upprätthålls den biologiska mångfalden av flertalet skogsägare.

Framtiden förändras emellertid och springer ständigt från nuet. I ett skogsbestånd vid 1900-talets begynnelse kunde avverkning pågå en månad med hundratals män involverade, i dag avverkas samma area på en dag av en man i en skördare. Två skilda viljor ställs mot varandra, tillväxt och miljö.

Enligt 1993 års skogsvårdslag ska dessa båda variabler väga lika tungt. Artskyddsförordningen som ifrågasätts av debattörerna lyder under miljöbalken. Förordningen grundar sig på EU:s naturskyddsdirektiv, art- habitat- och fågeldirektivet.

Problemet är att förordningen inte har några ersättningsregler, vilket är beklagligt. Ersättningsfrågan förbättras inte av M:s och KD:s budget, som sänkte anslagen för skydd av skog med en tredjedel, medförande nyckelbiotopsinventeringarnas upphörande.

Debattartikeln behandlar en skogsägare drabbad av rättsprocess, ett känslomässigt inslag lätt att reagera på. Några arter inkopplade i skogliga rättsprocesser är enligt eftersök bombmurkla, lavskrika och tjäder. Bombmurklan går under skyddskategori VU (sårbar) i 2015 års rödlista.

Lavskrika och tjäder finns ej med på rödlistan, men är liksom de flesta skogsfåglar hotade av skogsbrukets framfart och innefattas följaktligen i habitat och fågeldirektiven. Det gör det svårt att förstå uppmaningen att lägga artskyddsförordningen på samma nivå som EU-direktiven.

Jag förstår heller inte den avoga inställningen till Skogsvårdsstyrelsen. Där hittar vi gräddan av skogskunniga tjänstemän, vilka utgör perfekt alibi åt företagets ledning med generaldirektören i spetsen. Ofta utses avsiktligt fel person på rätt plats av företagsstyrelser. Generaldirektören bidrog förtjänstfullt till den landsomfattande nyckelbiotopsinventeringens avslutande enligt punkt 26 i januariavtalet.

Jag gav ett svar till Centerpartiets EU-representant Frederick Federley redan den 13/1 2019, med anledning av hans inställsamma uttalande för skogsnäringens väl och ve: ”Vi kan inte gå hem till våra partiorganisationer och säga att den där nyckelbiotopsinventeringen är superbra”.

LRF:s och Mellanskogs skriftställare avslutar debattartikeln med "S, MP, C och L, det är dags att agera och utreda äganderätten."

Då ett av regeringens samarbetspartier är djupt delaktig i LRF:s verksamhet ser jag debattartikeln som ett försök att slå in öppna dörrar. Den svenska modellen Levande skog är internationellt hyllad, trots att det är just det miljömålet som av 17 nationella miljömål underpresterat mest under 2018.

Artikeln tar självklart upp skogens bidrag att binda kol, men glömmer lika självklart den negativa sidan, anledningen till min insändare. Stora kalhyggen som återplanteras med ett enda trädslag leder oundvikligen till monokulturer i skogen. Trädslagsblandningen försvinner, liksom flora, fauna och svampar beroende av sina specifika ekologiska nischer.

Alla skogsträd är beroende av mykorrhizasvampar för sin överlevnad. Varför hindra människan att efter passagen av alla apelsingula hyggen få träda in i ett fåtal kantarelliskt gulrusiga skogar, såsom de tedde sig på Harry Martinsons tid.

Ove Lennström