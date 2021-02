Insändare: Svensk ishockey mår inte bra – det beror på den ohämmade importen av spelare

Nej, svensk ishockey mår verkligen inte bra. Och då syftar jag varken på den pågående covid-19-pandemin och den därav haltande SHL–tabellen, eller på Brynäs konstant usla tabelläge efter det senaste tränarbytet.

Jag syftar heller inte på problemet med huvudtacklingar och åtföljande hjärnskakningar, även om jag är av uppfattningen att det är ett lokalt svenskt problem. Hur ser det till exempel ut i de finska, tjeckiska, tyska och schweiziska ligorna, eller för den delen i NHL och KHL?

Nej, jag syftar i första hand på den ohämmade importen av framför allt nordamerikanska spelare och på spelarövergångar mitt under säsongen, två fenomen, som effektivt bromsar möjligheten för föreningarnas egna juniorer att utvecklas genom att under kontrollerade former slussas in i elitverksamheten.

Import av nordamerikanska spelare var inte helt ovanligt tidigare. Många klubbar hade enstaka nordamerikaner i laguppställningen, och som brynäsare minns vi stjärnor som Tom Bisset och Brad Berry, som var här några säsonger under 1900-talets senare decennier.

Ett problem blev importen först i samband pajassäsongen 2004-2005, under spelarlockouten i NHL. Elitserien översvämmades då av lockoutade NHL-spelare, och fram till nedsläpp visste man inte om det verkligen var Färjestad man skulle möta, eller om det var Calgary Red Rangers, eller något annat hittepålag med NHL-spelare utklädda i Färjestadströjor.

Men det stora problemet kom först i efterdyningarna, när man i Nordamerika hade upptäckt att det gick att tjäna bra pengar även i Sverige, mycket tack vare svenska skatteregler. Svensk ishockey har sedan dess invaderats av nordamerikaner, som var och en tar upp en plats för en svensk junior.

Jag ser det också som ett oskick att värva in SHL-spelare under pågående säsong, och i synnerhet den osmakliga avart av detta som innebär att spelare lånas in av konkurrenterna för en vecka eller två.

Hur fungerar den spelare, som efter en halv säsong i exempelvis Linköping, en tisdag ska spela mot Skellefteå, för att i returen två dagar senare, spela för Skellefteå mot Linköping? Nej, principen måste vara att man bara kan representera en klubb i en given serie under samma säsong, och att klubbyten måste göras under sommarmånaderna.

Naturligtvis kan man tänka sig samarbetsavtal inom varje distrikt, där exempelvis ett lag i SHL, ett i Allsvenskan och ett i division 1, samarbetar så att spelare kan gå fritt mellan serierna, och därmed slussas till den serie, som för tillfället passar deras kompetens bäst. På det viset kan också sistaårsjuniorerna slussas in i elitverksamheten på ett rimligt sätt.

Man får då naturligtvis lösa lönefrågan, så att spelarlönen anpassas till den nivå, på vilken spelaren är verksam. Det kan verka hårt, att behöva sänka sin lön, när man till exempel går från SHL till Allsvenskan, men med dagens spelarlöner torde en mindre nivåjustering nedåt inte innebära någon katastrof.

Och lönesidan är ett akut problem i svensk ishockey. Ingen, utom möjligen spelarna själva, är betjänta av att outbildade 30-åringar har sjusiffriga årslöner, och jag vill lansera tesen att en civilingenjör alltid ska tjäna mer än en ishockeyspelare.

För övrigt anser jag att red line offside bör återinföras!

Sven–Erik Lundberg

professor emeritus i maskinteknik