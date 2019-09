Insändare: Svenska folket andas ut en sjundedel av våra totala koldioxidutsläpp

Replik till Håkan Lidström: Jag brukar sluta mina insändare med ”Lyssna på Greta”, men tydligen glömde jag lyssna själv, då hennes motto är att konsekvent ignorera klimatförnekare. Mitt googlande på din fråga hamnade på mellan 97 och 99 procent av forskarna. Speciellt intressant var samma siffror från amerikanska vetenskapsakademins tidskrift PNAS.

Klimatförnekare lägger nog inte märke till de seriösa forskarna. Dessa är bara marginellt närvarande för dem. Apropå antropogena utsläpp av koldioxid kom jag osökt tänkta på min egen produktion. Jag räknade andningsfrekvens, volym gas per andetag, innehåll koldioxid per andetag och räknade ut volymen utandad koldioxid per år.

Kännedom om molekylvolym och molekylvikt gav den totala mängden 8 500 kilo per år.

Låter vi svenska folket ha min lungkapacitet oavsett kön och ålder får vi 8500 x tio miljoner = 8500 000 000 kilo per år. Svenska folket producerar alltså 8 500 000 ton koldioxid per år.

Enligt EU släpper Sverige ut 54 miljoner ton. Vi andas således ut en sjundedel av våra totala utsläpp av koldioxid. Hur beter vi oss för att få ner de utsläppen?

Fundera på det du, och observera: ”Jag vill inte höra vad folk säger bakom min rygg. Det gör mig alldeles för uppblåst.” (citat lånat av Oscar Wilde).

Ove Lennström